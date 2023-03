Un ancien prêtre des T.N.-O. accusé d’attentat à la pudeur

Le prêtre Camille Piché, aujourd’hui âgé de 85 ans, a été convoqué mercredi à la Cour territoriale pour répondre d’une accusation d’attentat à la pudeur, pour des gestes qui auraient été commis entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1982, à Fort Simpson, aux Territoires du Nord-Ouest.

L’accusation contre le prêtre, membre des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (OMI), a été portée le 21 décembre 2022, selon les documents déposés en cour.

Selon le Code criminel qui était en vigueur au moment des faits allégués, le prêtre est accusé d’ attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin . Cette infraction prévue à l’article 149 du Code criminel, a été abolie en 1983, mais il est toujours possible d’y recourir pour des gestes posés avant cette date.

Selon le prêtre Ken Thorsen, responsable du siège social des OMI Lacombe Canada, à Ottawa, le prêtre Piché a été retiré de ses fonctions et placé sous surveillance active . Ken Thorsen a mentionné par courriel que les Oblats ont immédiatement pris les mesures nécessaires après avoir été informés des allégations d'inconduite sexuelle contre le prêtre Piché, sans toutefois indiquer le moment où ils ont été mis au fait de la situation.

Tout acte d’abus sexuel de la part d’un membre du clergé est une tragédie, et nous présentons nos excuses à toute personne dont la confiance a été trahie et la dignité inhérente offensée par un Oblat , a-t-il écrit. Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée ont coopéré et continueront de coopérer pleinement avec les autorités en ce qui concerne toute allégation d’inconduite sexuelle ou d’abus.

Camille Piché a pratiqué la prêtrise aux Territoires du Nord-Ouest durant les années 1970, 1980 et 1990. Des photos d’Archives T.N.-O. montrent qu’il a vécu dans des communautés du Slave Sud, du Sahtu, Dettah et Yellowknife. Il était également prêtre à Fort Simpson quand le pape Jean Paul II a visité la communauté en 1987.

Les documents judiciaires indiquent que Camille Piché vit maintenant à Winnipeg. Ken Thorsen dit qu’il vit dans un centre de vie autonome qui n’appartient pas et n'est pas administré par l’organisation des Oblats.

Nous maintenons des contacts réguliers avec l’établissement afin de le surveiller et de lui apporter tout le soutien nécessaire pour réduire la probabilité de récidive , dit Ken Thorsen.

Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment une congrégation du clergé catholique fondée en France en 1816. À partir des années 1860, les Oblats se rendent dans l’Ouest et le Nord canadien pour évangéliser les peuples locaux.

Une demande d’entrevue a été faite auprès de l’évêque Jon Hansen, du diocèse de Mackenzie-Fort Smith. Selon le diocèse, l’évêque n’était pas disponible pour une entrevue au moment de publier cet article.

Avec les informations de Liny Lamberink