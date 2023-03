L’exposition Van Gogh : distorsion prolongée à nouveau à Montréal jusqu’au 21 mai

Il s’agit d’une quatrième extension de durée pour l’exposition créée à Montréal par le centre d’expositions immersives OASIS immersion, avec le studio Normal Studio et le producteur canadien Paquin Entertainment Group.

On peut voir plus de 225 tableaux, croquis et esquisses du peintre dans l’exposition qui dure 65 minutes. Les œuvres, animées et accompagnées d’une bande sonore, sont projetées à 360 degrés alors que les visiteuses et visiteurs déambulent dans trois galeries.

La salle d’exposition est également dotée d’un plancher interactif pour permettre une immersion encore plus complète.

Les billets pour Van Gogh : distorsion sont disponibles en ligne.