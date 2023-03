Nids-de-poule : près de deux fois plus de signalements cette année

La Ville de Québec a reçu plus de 1120 signalements de nids-de-poule depuis le 1er janvier. Pour la même période l’an dernier, 634 signalements avaient été rapportés.

Les facteurs favorables à la création de nids-de-poule sont réunis cette année, selon le professeur retraité en génie civil de l’Université Laval, Guy Doré. Les pluies importantes du début du mois de décembre y ont contribué.

Il faut des routes vulnérables, endommagées, fissurées. Ça prend de l’eau, du froid pendant l'hiver et un dégel en présence de trafic.

Points positifs, nous n’avons pas eu un hiver très froid [...] et relativement constant. Pas de cycle de gel, dégel trop significatif , ce qui peut réduire l'apparition de nids-de-poule, soutient M. Doré.

Dédommagement compliqué

En cas de dommage sur un véhicule, il est possible d’être dédommagé par la Ville. Le processus est compliqué et peut prendre plusieurs années , prévient toutefois le porte-parole de CAA Québec, David Marcille.

Les municipalités ne sont pas responsables des bris aux pneus et aux composantes de la suspension d’une voiture. Si les dommages sont ailleurs sur le véhicule, le fardeau de la preuve est entre les mains de l’automobiliste. Il faut prouver que la Ville était au courant qu’il y avait un nid-de-poule [à cet endroit] et qu’il y a eu négligence. Pas de cône de la Ville et que ça n’a pas été colmaté , indique M. Marcille.

Le nid-de-poule doit donc être préalablement signalé et inscrit dans le registre sans qu’il y ait eu intervention.

Il faut aussi un dossier bien garni: rapport d’un mécanicien, photos, dimensions du nid-de-poule et des témoignages .

Prévention

S'il peut être tentant de zigzaguer pour éviter les nids-de-poule, on ne le recommande pas en raison du risque d’accident , avise le porte-parole de CAA Québec.

Le mieux c’est de ralentir légèrement sans freinage brusque pour ne pas endommager le véhicule.

La CAA suggère aussi de vérifier la pression des pneus. Un pneu trop ou pas assez gonflé peut endommager davantage une roue.

À lire aussi : Les nids-de-poule pullulent plus que jamais à Québec

Avec la collaboration de Flavie Sauvageau