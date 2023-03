Le Collège d’Alma veut être plus sensible aux réalités des étudiants internationaux

Le Collège d'Alma vient de créer un tout nouveau poste de conseiller en équité, diversité et inclusion.

Jérôme Pruneau aura le mandat d'aider le personnel à être plus attentif à ces enjeux dans un contexte où la clientèle internationale augmente d'année en année.

Il faut que ce soit naturel dans nos institutions. Il faut inverser les rôles dans le rapport à l’autre et faire en sorte que ce type de changement social imprègne toutes les sphères du social, toutes les sphères professionnelles , a-t-il mentionné.

Celui qui a occupé pendant huit ans les fonctions de directeur général de Diversité artistique Montréal a déjà commencé à partager son expertise à 75 cadres issus des cégeps de la région mardi, à la Boîte à Bleuets.

Des cadres du milieu collégial ont assisté à un atelier de sensibilisation mené par Jérôme Pruneau. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L'activité de sensibilisation et de formation s'inscrit dans la volonté conjointe des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean de mettre en place des mesures et des politiques tournées vers l'équité, la diversité et l'inclusion.

D'après les informations de Mélissa Paradis