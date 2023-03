Est-ce que l’humanité est condamnée? La jeunesse canadienne craint pour le futur

Une étude menée par l’Université Lakehead, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, montre que les jeunes canadiens sont inquiets du futur en raison des changements climatiques et que cela affecte leur santé mentale.

Un article scientifique publié par Lindsay Galway et Ellen Field, deux professeures de l'institution d'enseignement situé à Thunder Bay, montre les résultats d’une étude menée auprès de 1000 jeunes de partout au pays.

Les résultats du sondage montrent que les jeunes ont peur : 76 % des personnes interrogées trouvent l'avenir effrayant et près de la moitié pensent que l'humanité est condamnée.

Près de 80 % des personnes interrogées ont indiqué que les changements climatiques affectent leur santé mentale en général, et 40 % ont affirmé qu'ils nuisaient quotidiennement à leur bien-être.

Si les effets physiques des changements climatiques ont fait l'objet de nombreuses recherches, son impact sur la santé mentale des gens a été largement laissé de côté, affirme Mme Galway.

L'objectif de cette étude était de combler cette lacune.

Pour réaliser le sondage, l’approche des deux scientifiques s'est inspirée d'une étude mondiale portant sur l'anxiété liée aux changements climatiques dans dix pays, dont le Canada ne faisait pas partie.

Il s'agit vraiment de la première enquête représentative au niveau national , affirme Mme Galway.

Résultats du sondage: 39 % des répondants disent hésiter à avoir des enfants

60 % croient que le système d’éducation doit leur en apprendre davantage sur les changements climatiques

78 % indiquent que les changements climatiques affectent leur santé mentale

71 % se sentent fâchés par la réponse du gouvernement canadien aux changements climatiques

73 % trouvent le futur effrayant

71 % croient qu’il est possible d'intervenir pour régler les changements climatiques

48 % croient que l’humanité est condamnée

40 % disent que leurs émotions liées aux changements climatiques affectent leur quotidien

76 % croient que l’humanité a échoué à prendre soin de la planète

69 % se sentent abandonnés par le gouvernement canadien sur le dossier des changements climatiques. Source : ScienceDirect

Ce qui a le plus surpris Mme Galway, c'est jusqu’à quel point les gens ressentent l'impact de la crise climatique.

Elle souligne qu'aucune génération précédente n'a eu à faire face à une menace existentielle d'une telle ampleur.

Il y a là une injustice vraiment unique. Les jeunes n'ont pas contribué au problème, mais ils y sont confrontés , ajoute-t-elle.

L'action collective, porteuse d'espoir

L'objectif de l'étude, au-delà de la collecte de données, était de mieux évaluer ce qui pouvait être fait pour répondre aux inquiétudes croissantes de la population.

Mais malgré la négativité, 71 % des personnes interrogées croient qu'ensemble, les gens peuvent faire quelque chose pour lutter contre les changements climatiques.

L'action collective est un élément clé de cette démarche, qui a pour double objectif d'aider les gens à surmonter leurs émotions tout en s'attaquant à la crise elle-même, affirme Mme Galway.

La semaine dernière, des étudiants de Lakehead ont organisé une manifestation devant le campus de la banque RBC à Thunder Bay en réponse à leur financement de projets liés aux combustibles fossiles.

Des jeunes de Thunder Bay demandent à la banque RBC de retirer ses investissements des combustibles fossiles. Photo : CBC / Sarah Law

Mme Galway affirme qu’elle participe souvent à ces manifestations et salue les efforts des étudiants.

Chris Armiento, l'un des organisateurs de la manifestation de jeudi, affirme qu'il ne voulait pas que les participants se fassent une fausse idée de ce que participer à la manifestation voulait dire.

Nous ne faisons pas cela parce que nous essayons d'être radicaux ou contradictoires. Nous sommes simplement de jeunes étudiants qui s'inquiètent de notre avenir et de l'inaction de nos institutions et qui souhaitent travailler à un avenir vivable pour nous , a indiqué M. Armiento, qui a récemment gradué de l’Université Lakehead.

L'étude de Lindsay Galway a révélé qu'un tiers des personnes interrogées ne parlent pas du changement climatique et des émotions qu'il suscite, et celles qui le font ont souvent l'impression d'être ignorées. C'est pourquoi il est important de créer des espaces sûrs pour que les gens puissent avoir ces conversations.

Lors de la manifestation de jeudi, plusieurs étudiants ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes, non seulement à propos de RBC, mais aussi à propos de projets tels que le pipeline Coastal GasLink et de son impact sur les populations autochtones et leurs terres.

La construstion du gazoduc fait l'objet de vives oppositions de la nation Wet'suwet'en depuis le début de sa construction. Photo : Fondation David Suzuki

Certains ont par ailleurs fait part de l'encouragement que leur procurait le fait que leurs pairs se réunissent pour discuter de ces questions.

Je me sens tellement bien. C'est en partie parce que nous essayons de construire une communauté , a affirmé Mackenzie Barnett, étudiante au doctorat, lors de l'événement.

Mme Galway espère que les résultats de l'enquête serviront d'appel à l'action pour les responsables gouvernementaux.

Avec les informations de Sarah Law de CBC