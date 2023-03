Les gymnastes de Baie-Comeau attendent toujours un nouveau centre sportif

Ce centre serait réservé aux activités sportives, notamment celles organisées par les clubs d’athlétisme, de gymnastique, de cheerleading et de judo de Baie-Comeau.

Le Club de gymnastique considère que les deux lieux d'entraînement à sa disposition, la palestre de la polyvalente des Baies et le stade Médard-Soucy au Cégep de Baie-Comeau, limitent notamment les horaires et les inscriptions des jeunes.

[À la polyvalente des Baies], on est très restreint. On peut accueillir environ 20 à 25 gymnastes à la fois. Ce qu’on souhaite, c’est d’être capable d’en accueillir au moins 75 à la fois , explique l’entraîneuse responsable au Club de gymnastique, Marie-Andrée Bérubé.

Marie-Andrée Bérubé est l’entraîneuse responsable au Club de gymnastique de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Elle estime que le projet pourrait ouvrir la porte à la création d’un programme de sport-étude en gymnastique. On n’est présentement pas en mesure d’offrir ce programme par manque de plages horaires puisqu’on doit notamment partager nos locaux avec le centre de services scolaire , lance l'entraîneur responsable.

Ce centre permettrait aussi à l’organisme d’offrir une gamme plus grande d’activités de gymnastique à la population de Baie-Comeau, selon Marie-Andrée Bérubé.

On veut offrir à la population des services complémentaires. On pense aux garderies ou aux milieux scolaires qui pourraient venir faire de la gymnastique avec des entraîneurs certifiés et aux aînés qui veulent venir faire des cours privés. On pense aussi à la location pour des cours de zumba et pour des fêtes d’enfants , raconte-t-elle.

« On sait qu’il y a beaucoup de choses à faire avec une [nouvelle] palette et de l’équipement de gymnastique. On pourrait aussi diminuer les coûts de fonctionnement et de réparation de matériel. » — Une citation de Marie-Andrée Bérubé, entraîneuse responsable au Club de gymnastique Baie-Comeau

L’entraîneuse responsable au Club de gymnastique de Baie-Comeau, Marie-Andrée Bérubé, est souvent confrontée à des conflits d’horaire dans les endroits où ont lieu ses entraînements. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Pour sa part, la Ville de Baie-Comeau indique être au courant que les besoins du Club de gymnastique sont criants .

Son coordonnateur des communications, Mathieu Pineault, précise que la Municipalité effectue un diagnostic des plateaux sportif et culturel de Baie-Comeau.

On évalue tous nos plateaux. On évalue la façon dont on pourrait optimiser et réaménager les plateaux sportifs pour qu’ils soient utilisés à leur maximum. Éventuellement, en 2023 ou l’année prochaine, il devrait y avoir quelque chose qui va être proposé , déclare-t-il.

Mathieu Pineault est le directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La gymnastique à l’église Saint-Georges?

L’église Saint-Georges, qui était auparavant occupée par le Jardin des Glaciers, est actuellement vide.

Mathieu Pineault indique que l’édifice fait partie de l’évaluation en cours .

Quand on parle de locaux vides ou à optimiser, l’église Saint-Georges en est un. [...] Il faut qu’on évalue ce qui peut être fait à cet endroit avant d’aller plus loin. Bien entendu, c’est devenu un bâtiment municipal parce que la Ville de Baie-Comeau en a repris possession , ajoute le coordonnateur des communications.

Selon Marie-Andrée Bérubé, le Club de gymnastique de Baie-Comeau réfléchit à l’idée de déménager ses installations depuis le début des années 2000.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve