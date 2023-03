Sault-Sainte-Marie inaugure un nouvel aréna à deux glaces

La dernière fois qu’on avait une nouvelle patinoire dans l’ouest de la ville, c’était il y a 56 ans [en 1967] , a souligné le maire Matthew Shoemaker en entrevue à l’émission Le matin du Nord.

À l’époque, la municipalité venait d’ouvrir les portes du centre W. J. McMeeken, une institution selon le politicien. Cette glace a accueilli son dernier match de hockey la fin de semaine dernière, soit le 26 février.

Elle laisse place à de nouvelles installations qui contiennent deux patinoires de taille de la LNH , une nouvelle surfaceuse électrique, dix vestiaires, deux chambres pour arbitres, des espaces tout usage, un casse-croûte et une boutique.

Cet endroit sera apprécié par notre communauté pour des décennies , a partagé par communiqué Ross Romano, député provincial de Sault-Sainte-Marie.

Ayant passé la plupart de ma vie dans le quartier ouest de la ville, je peux apprécier l’importance d’avoir des installations communautaires et récréatives aux deux bouts de notre ville , continue-t-il.

Les équipes de hockey masculin et féminin du Collège Sault seront parmi les principales utilisatrices, mais l’aréna servira également d’endroit pour tenir des événements communautaires , selon un communiqué.

En raison d’un appui financier de 18 millions $ provenant du gouvernement de l’Ontario, la Ville n’a pas eu à sacrifier grand-chose pour en arriver à son concept final, auquel ont contribué les firmes IDEA Architectural, N45 et Ellis Don.

On a construit le centre qu’on voulait construire , conclut le maire.

Ça va non seulement nous servir, mais aussi servir à la communauté , ajoute Paul Orazietti, directeur sportif du Collège Sault.

Nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Les Cougars du Collège Sault seront les locataires permanents de deux vestiaires à leur image, une première dans l’histoire du programme. Ils doivent être complétés sous peu.

D'après M. Orazietti, ils serviront d’outils importants dans le cadre du recrutement d’athlètes-étudiants.

Je ne pense pas pouvoir exagérer au sujet de l’importance d’avoir de telles installations pour la croissance de programmes comme les nôtres , affirme-t-il.

« Nous tentons de nous rapprocher le plus possible du plus haut niveau de programme de sport universitaire qui soit et ceci nous aidera certainement. »