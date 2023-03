France : grèves et blocages intensifiés contre la réforme des retraites

Pour tenter de faire plier le gouvernement et avant d'éventuelles reconductions de la grève dans les prochains jours, les syndicats tentent à l'unisson de mettre la France à l'arrêt , mardi. Une nouvelle réunion de l'intersyndicale est prévue dans la soirée pour décider des suites du mouvement.

Le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (réformiste), Laurent Berger, a salué une mobilisation historique . Son homologue de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe Martinez, assurait à ses côtés, avant le départ du cortège parisien, que ça va être la plus forte journée de mobilisation depuis le début de ce conflit .

Une sixième mobilisation en moins de deux mois

Il s'agit, depuis le 19 janvier, de la sixième journée d'action contre cette réforme des retraites et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, à laquelle les Français sont, selon les sondages, majoritairement hostiles, la jugeant injuste , notamment pour les femmes et pour les salariés aux métiers pénibles.

À Clermont-Ferrand (centre), Kevin Ferreira manifeste pour la première fois, parce qu'il n'a pas envie de faire deux ans de plus . À 30 ans, ce façadier qui travaille beaucoup avec les bras n'est même pas sûr d'aller jusqu'à 62 ans . Alors 64 ans, je n'imagine même pas .

Dans un dépôt de bus à Paris, une dizaine d'étudiants se mêlent à l'assemblée générale des conducteurs. C'est important d'empêcher cette réforme de passer , affirme Youri Le Merour, 21 ans, sinon l'exécutif français essaiera de faire passer n'importe quoi sur l'immigration ou le [Service national universel], ce mini-service militaire qui n'a pas lieu d'être , lance-t-il.

Énergie, transports, enseignement, déchets : de nombreux secteurs étaient touchés par les grèves.

Transports paralysés

Les expéditions de carburants étaient bloquées mardi à la sortie de toutes les raffineries de France, a affirmé à l' AFP le syndicat CGT -Chimie.

À la compagnie nationale ferroviaire SNCF , 80 % des trains étaient annulés, avec des liaisons internationales dégradées, voire interrompues, entre la France et l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Le trafic est également très perturbé dans le métro parisien où la circulation n'est normale que sur les seules lignes 1 et 14 (automatisées).

Des manifestants bloquent un pont dans la ville de Toulouse. Photo : afp via getty images / LIONEL BONAVENTURE

Fait peu courant, la circulation fluviale sur le Rhin était à l'arrêt en raison des blocages de plusieurs écluses.

À Lille (nord), la plupart des bus ne circulaient pas et à Marseille (sud), les deux lignes de métro et une ligne de tram sur trois étaient fermées.

Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi.

Trois des quatre terminaux méthaniers que compte la France ont été mis à l'arrêt pour sept jours lundi par les syndicats.

Le président français joue gros

Cette journée de mobilisation se traduit mardi par un taux moyen d'enseignants grévistes de 32,71 %, dont 35,35 % dans le primaire et 30,09 % dans le secondaire (collèges et lycées), selon le ministère, bien en deçà des chiffres des syndicats. Les syndicats Snuipp- FSU et Snes- FSU ont de leur côté annoncé des taux de grévistes d'au moins 60 % dans le premier et le second degré.

À Paris, les trois incinérateurs de déchets étaient inopérants et la collecte des ordures était bloquée dans une partie de la capitale.

Avant le départ de la manifestation à Marseille (sud), le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé que face à la situation de blocage sur le projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron doit trouver une sortie par le haut , ou bien une dissolution de l'Assemblée nationale , ou bien un référendum .

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a participé aux protestations populaires. Photo : afp via getty images / NICOLAS TUCAT

Emmanuel Macron joue une part importante de son crédit politique sur cette mesure phare de son second quinquennat, symbole de sa volonté affichée de réformer, mais qui cristallise aujourd'hui la grogne d'une partie des Français à son encontre.

La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient complètement comparables. Le gouvernement a choisi de le relever pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.