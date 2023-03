Une application antigaspillage alimentaire disponible à Sherbrooke et Magog

L'application Too Good To Go, qui permet d'offrir des aliments de commerçants locaux à une fraction du prix, est désormais disponible pour les résidents de Magog et Sherbrooke. Une quarantaine de commerçants participent dans la région.

Lancé à Copenhague en 2015, le concept est arrivé en novembre 2021 au Québec.

Le principe est très simple, explique le spécialiste marketing et communication de Too Good To Go, Nicolas Dot. L'application met en relation les consommateurs avec des commerces alimentaires locaux qui ont des invendus à la fin de la journée. Ils les rassemblent en paniers surprises que les consommateurs peuvent acheter sur l'application au tiers du prix.

« Ça permet aux consommateurs d'avoir accès à de la nourriture encore très fraîche de commerces locaux à un prix relativement réduit, et aux commerçants de voir ce qu'ils ont préparé ne pas passer à la poubelle. » — Une citation de Nicolas Dot, spécialiste marketing et communications de Too Good To Go

Selon Nicolas Dot, en plus de faire des économies, le concept permet également de réduire le gaspillage alimentaire. En Estrie, 120 000 tonnes de nourriture sont gaspillées par année, soutient-il.

Il y a un grand appétit pour la solution à travers la province, soutient-il. Ce sont déjà plus de 260 000 repas qui ont été sauvés par les Québécois à Montréal, Québec et Gatineau.

L'application Too Good To Go permet de connecter les commerçants, qui veulent éviter de jeter leurs invendus, à des consommateurs. Photo : Too Good To Go

Des aliments moches, mais tout aussi bons

La Coop alentour fait partie des commerçants qui ont décidé de participer. Les paniers offerts par l'épicerie trouvent rapidement preneurs, selon le directeur François Roy. À 9 h 58, on a eu une annulation. À 10 h, le panier avait trouvé preneur , explique-t-il.

Les produits offerts par la Coop alentour sont des aliments devant être consommés la journée même, ou le lendemain, comme des fruits très mûrs ou qui commencent à être légèrement défraîchis. Ces produits étaient habituellement jetés, car ils ne trouvaient pas preneurs. Les gens achètent souvent les produits les plus beaux, explique François Roy. Les moins beaux [restent sur les tablettes].

« C'est variable tous les jours. Comme un piment un peu froissé, encore très comestible, très bon. C'est un peu plus difficile pour les produits frais, mais on va l'analyser, voir la réception des gens. » — Une citation de François Roy, directeur de la Coop alentour

François Roy, directeur de la Coop alentour, affirme que l'application est très facile à utiliser. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Selon François Roy, l'application a l'avantage d'être facile d'utilisation autant pour le client que pour les commerçants, contrairement à d'autres types d'applications similaires. Elle ne permet pas de faire des profits pour l'entreprise, soutient-il, mais représente plutôt un geste vert pour l'environnement.

Le premier bénéfice reste l'écologie, la réduction du gaspillage, le développement durable, c'est vraiment cela la base, affirme-t-il. On ne jette plus au compost des fruits et légumes encore très comestibles.

Une application très populaire un peu partout au pays

L'application est arrivée en mars 2022 à Calgary. Un mois plus tard, l'engouement était si grand que de nombreux utilisateurs de l'application n'avaient jamais réussi à passer une commande.

Les responsables de Too Good To Go assuraient alors que ce manque d'offres était normal lors d'un lancement et que la situation s'équilibre lorsqu'il y aura plus de commerces participants.

À Winnipeg, l'application a également connu un fort démarrage : en 6 mois, 5000 repas avaient été redistribués plutôt que jetés aux ordures.

Malgré les retombées économiques supplémentaires engendrées par ces ventes, les commerçants soulignaient là aussi que les profits étaient limités. À Toronto, les commerçants participants disaient plutôt viser à limiter leurs pertes tout en espérant attirer de nouveaux clients.

Avec les informations de Guylaine Charette