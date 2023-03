Surdoses d’opioïdes et décès à la hausse dans plusieurs régions en Ontario

Hausse des appels d'urgence liés aux surdoses, augmentation du nombre de cas et contamination des drogues : de nombreuses villes ontariennes tirent la sonnette d'alarme. Le nombre de surdoses liées aux opioïdes est en croissance dans plusieurs régions de la province.

Dans le comté de Simcoe et la municipalité de district de Muskoka, sept personnes sont mortes à la suite de surdoses d'opioïdes présumées en sept jours.

Ce n'est pas normal et on tire la sonnette d'alarme , lance l'agent de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Robert Simpson.

La PPO a justement lancé un avertissement pour informer la population locale cette semaine.

À lire aussi : La crise des opioïdes n’épargne pas les régions comme celle de Muskoka

Toronto enregistre également une augmentation du nombre d'appels aux services d'urgence pour des cas de surdoses d'opioïdes.

L'augmentation la plus récente du nombre d'appels liés à des surdoses mortelles présumées a eu lieu du 19 au 22 janvier 2023, confirme le bureau de santé publique de Toronto, avec neuf décès liés à une surdose d'opioïdes.

En janvier seulement, la Ville de Toronto a enregistré 292 appels d'urgence concernant les surdoses d'opioïdes, dont 17 surdoses mortelles présumées , selon ses données préliminaires.

Ces surdoses se produisent dans divers quartiers de Toronto, selon la Ville.

D'ailleurs, le nombre d'appels impliquant des surdoses mortelles présumées en janvier était supérieur au nombre d'appels observés avant la pandémie, selon la santé publique.

Les centres de consommation supervisée sont munis de trousses de naloxone pour renverser les effets d'une surdose d'opioïdes. Photo : Radio-Canada / Sarah MacMillan

La situation dans le Nord de l'Ontario

Dans le Nord de l'Ontario, il y a eu 15 surdoses mortelles présumées en janvier et six surdoses mortelles présumées en février dans la grande région de Sudbury cette année, selon les données préliminaires du coroner en chef de l'Ontario.

Le bureau de santé de la région de Sudbury confirme que de janvier à novembre 2022, un total de 97 résidents sont morts des suites d'une surdose d'opioïdes .

À Timmins, le groupe de travail sur les interventions d’urgence liées aux opioïdes a émis une alerte les 3 mars et 7 mars en raison du risque accru de surdose causé par la circulation d’opioïdes partout dans le district de Cochrane .

Au cours de la dernière semaine, nous avons constaté une hausse du nombre d’appels liés à des surdoses aux opioïdes et nos partenaires ont observé qu’un plus grand nombre de personnes ont nécessité une intervention médicale et de multiples doses de naloxone , peut-on lire dans le communiqué.

D'autres décès par surdose d'opioïdes présumée sont survenus au cours des derniers jours , selon le bureau de santé Porcupine.

[Nos intervenants] de proximité sont dans la rue, et se concentre sur deux efforts clés : passer le mot sur le niveau élevé de toxicité des drogues illicites dans notre région en ce moment et fournir de la naloxone , affirme la coordonnatrice du programme de sensibilisation à la réduction des méfaits du bureau de santé Porcupine, Amy Haapakoski.

Comme dans d'autres régions, le nombre de surdoses est à la hausse à Windsor. Photo : CBC / Ben Nelms/CBC

Regard sur le Sud-Ouest de l'Ontario

Le bureau de santé de Windsor-comté d'Essex a signalé, lundi, un nombre élevé de surdoses d'opioïdes dans la région entre le 24 février et le 2 mars.

Le comté a enregistré 11 surdoses d'opioïdes en une semaine, dont huit surdoses de fentanyl.

Il y a également eu 20 appels aux services d'urgence au cours de cette période.

Pour 2022, la santé publique enregistre plus de 85 décès, selon les données préliminaires de la région.

La situation s'empire , affirme le directeur de la prévention des maladies chroniques et des blessures du Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex, Gordon Thane.

« C'est un pic anormal. » — Une citation de Gordon Thane, Bureau de santé du comté de Windsor-comté d'Essex

En 2021 seulement, il y a eu 505 hospitalisations aux urgences liées à une surdose d'opioïdes dans la région de Windsor-Essex concernant principalement des hommes entre 25 ans et 44 ans, selon les données de la région.

Cette année-là, 84 résidents sont morts d'une surdose à Windsor et dans le comté d'Essex, le plus grand nombre de décès liés aux surdoses d'opioïdes dans la région depuis le début de la comptabilisation des données , précise M. Thane.

Toxicité des opioïdes

Le nombre croissant de surdoses est attribué en grande partie à la nature inconnue de ce qui se trouve dans les substances, selon les experts.

La PPO signalait vers la mi-janvier  (Nouvelle fenêtre) que des opioïdes illicites d'une souche très puissante et potentiellement mortelle semblaient circuler dans le secteur.

La prévalence des opioïdes illicites distribués par les réseaux de trafic de drogue continue d'augmenter , selon les autorités.

Comme dans la région de Windsor-Essex, la santé publique d'Ottawa a aussi remarqué une augmentation de l’apport de xylazine et de benzodiazépines dans l’approvisionnement en drogues non réglementées en Ontario.

L’augmentation de la présence de xylazine et de benzodiazépine fréquente dans l’approvisionnement en drogues non réglementées de l’Ontario est préoccupante, car elle peut contribuer à un risque accru de surdose , explique le bureau de santé publique d'Ottawa dans un communiqué publié le 3 mars.

Le risque de surdose augmente davantage lorsque les benzodiazépines, la xylazine et d’autres dépresseurs tels que les opioïdes ou l’alcool sont consommés en même temps , précise la Ville d'Ottawa.

À Toronto, le bureau de santé publique confirme aussi que le nombre de décès évitables [...] demeure élevé en raison d'un approvisionnement en médicaments toxiques non réglementés qui devient de plus en plus imprévisible .

Les surdoses d'opioïdes ont atteint des niveaux record dans la Ville Reine en 2021. Le nombre de morts liées à la toxicité des opioïdes a atteint 591, cette année-là, selon la Ville.

Selon les données du Bureau du coroner en chef de l'Ontario, le fentanyl continue de contribuer à la majorité des décès par intoxication aux opioïdes à Toronto , confirme la santé publique de Toronto.

Qu’est-ce que la naloxone? La naloxone, si elle est injectée à temps à une victime de surdose, bloque temporairement les effets des opioïdes de façon à éviter un arrêt cardiorespiratoire dû au profond état d’inconscience que provoquent les opioïdes du type fentanyl.

Le même phénomène est observé dans le nord et le sud-ouest de l'Ontario.

L'infirmière de Santé publique Sudbury et districts, Caroline Lavoie, explique que ces drogues sont de plus en plus contaminées par d'autres substances toxiques .

Gordon Thane, directeur du service de prévention des maladies chroniques et des blessures. Photo : Bureau de santé publique de Windsor-Essex

Le même constat est fait par les autorités sanitaires de Windsor et du comté d'Essex.

Avant d'émettre notre alerte, la province, par le biais du médecin hygiéniste en chef et du bureau du coroner, nous a signalé avoir trouvé des traces de xylazine et de benzodiazépine, des substances qui ne répondent pas à la naloxone , explique le directeur de la prévention des maladies chroniques et des blessures du Bureau de santé du de Windsor-comté d'Essex, Gordon Thane.

La réanimation lors d'une surdose d'opioïdes est alors beaucoup plus difficile , ajoute-t-il.

Malgré cela, les bureaux de santé publique en Ontario recommandent toujours d'administrer de la naloxone en cas de surdose.