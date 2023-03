Une pétition pour que le quartier général de la police reste au 590 boulevard Gréber

La semaine dernière, au terme d’un vote indicatif , le conseil municipal de Gatineau a rejeté l’emplacement du Centre Robert-Guertin.

La municipalité se penche dorénavant sur un terrain situé au boulevard de la Technologie, dans le quartier des Hautes-Plaines.

Une décision qui ne passe pas auprès de l’Association des résidents du quartier du Carrefour-de-l’Hôpital (ARQCH), qui a même décidé de lancer une pétition, lundi, afin de faire entendre son mécontentement.

L'emplacement final du futur emplacement doit être connu le 21 mars. Mais d'ici là, l’ ARQCH veut que le conseil municipal évalue d’abord les impacts économiques, sociaux et environnementaux de cette délocalisation.

Les résidents souhaitent que la municipalité identifie objectivement toutes les options possibles , notamment celle d’agrandir et de rénover le bâtiment actuel.

Ce serait bien plus simple de rénover et d’agrandir celui-ci. On est bien placé, on a des axes routiers, on est adéquat pour servir toute la ville de Gatineau , commente, auprès de Radio-Canada, Monique Hudon, présidente de l' ARQCH .

Monique Hudon, présidente de l'Association des résidents du Carrefour-de-l'Hôpital (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

L’ ARQCH pense que la délocalisation viendrait affaiblir la qualité des services offerts aux citoyens du quartier du Carrefour-de-l’Hôpital.

Ce que je trouve qui va être dur, c'est que nous n’aurons pas de station ici. Il va y en avoir une à Buckingham, une à Hull, puis une à Aylmer. Nous, est-ce qu’on va être desservis par celui de Buckingham ou celui de Hull? Pendant qu’il va y avoir le changement de [quart de travail], on n’aura pas de police? ajoute Mme Hudon.

Finalement, dans un contexte où l’administration municipale a averti que Gatineau a des choix difficiles à faire en ce qui concerne les infrastructures, l’Association estime que le montant vertigineux de 200 millions de dollars nécessaires à la délocalisation du quartier général compromettrait la réalisation d’autres projets d’infrastructures.

La pétition devrait être présentée aux élus lors du prochain conseil municipal. Au moment d’écrire ces lignes, elle n’avait que neuf signatures.

Avec les informations de Nathalie Tremblay