Le maire de Bois-Joli en croisade pour une meilleure couverture cellulaire

Écoutez, à mon arrivée à l’hôtel de ville, à ma grande surprise, le réseau cellulaire était inexistant. Donc, suite à ça, suite à ma campagne électorale aussi, j’ai rencontré tous les employeurs, les gens. Beaucoup, beaucoup de gens me parlaient de la réception du téléphone cellulaire, du réseau , explique Mario Pelletier au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Mario Pelletier, maire de la nouvelle municipalité de Bois-Joli (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Bois-Joli est une nouvelle entité municipale qui regroupe Balmoral, Eel River Dundee et d’anciens districts de services locaux voisins. M. Pelletier espère former un front commun avec d’autres municipalités qui connaissent le même problème.

Je voulais en tant que maire de Bois-Joli ramener ce dossier-là sur la table, ce qui veut dire que je veux mes confrères du Restigouche, qui vont m’appuyer probablement dans cette démarche, parce qu’on va déposer une lettre à la Commission des services régionaux pour s’assurer d’avoir une discussion franche et honnête et entreprendre une démarche avec de grandes compagnies de ce monde , affirme Mario Pelletier.

Le maire indique qu’il n’y a pas de signal cellulaire par endroits à Balmoral et à Dundee et que cela nuit à la sécurité publique, au développement économique et au tourisme. Selon lui, les tours de transmission existantes ont besoin de réparations et il faudrait en construire d’autres pour bien desservir la population.

« Je suis en contact présentement avec la compagnie Telus pour avoir des rencontres avec les hauts dirigeants qui sont à Toronto, qui vivent dans les grandes villes. Nous dans les régions rurales, pour nous, ils font des profits énormes et on a un service qui est pourri. » — Une citation de Mario Pelletier, maire de Bois-Joli

L’important, souligne le maire, est de trouver une solution constructive pour régler ce problème qui existe de longue date. Il souhaite que les entreprises de télécommunication et les gouvernements fédéral et provincial participent à cette solution.

Il va falloir à un moment donné qu’on travaille ensemble, qu’on puisse donner un service équitable à l’ensemble des gens du Nouveau-Brunswick qui paient les taxes au Nouveau-Brunswick et qui paient un forfait [cellulaire] énorme , dit-il.

Mario Pelletier espère aussi obtenir l’appui de la population de l’ensemble des régions rurales de la province.

