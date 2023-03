Fermetures des patinoires extérieures à Saguenay, mais pas au Lac-Saint-Jean

Les amateurs de patinage ont une dernière journée mardi pour profiter des patinoires extérieures et des anneaux de glace à Saguenay.

La Ville a annoncé la fermeture des infrastructures pour la saison à partir de mardi soir, à 21 heures.

Les conditions météorologiques, qui laissent présager du temps doux pour les prochains jours, sont à l’origine de cette décision.

On annonce des températures au-delà du point de congélation toute la semaine, on ne sera pas en mesure d’entretenir les glaces. On est dans les dates de fermetures normales avec la fin de la semaine de relâche. Il n’y aura pas de prolongation parce que la météo ne le permet pas , explique le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

La patinoire BLEU BLANC BOUGE du Patro est la seule patinoire réfrigérée de la ville.

D'autres patinoires ouvertes

Au Lac-Saint-Jean, le temps s’annonce légèrement plus froid, ce qui devrait permettre à plusieurs municipalités de continuer à entretenir les glaces naturelles.

À Roberval, les deux patinoires extérieures restent donc ouvertes jusqu’à nouvel ordre et même chose à Alma où la fermeture des glaces est prévue dimanche.

À Saint-Félicien et à Dolbeau-Mistassini, toutes les patinoires restent aussi accessibles pour le moment.