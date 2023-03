La course de motoneige Cain’s Quest annulée en raison de la météo

La course de motoneige Cain’s Quest, qui se déroule au Labrador, a été annulée mardi en raison de la météo. Un cocktail de vents et de pluie rendaient les conditions de courses trop dangereuses. Lundi, un participant a chuté dans la glace, trop fine.

Quatre jours après le départ de Labrador City, la course de motoneige la plus difficile au monde, la Cain’s Quest prend fin. Les organisateurs ont pris la décision de mettre un terme à la compétition en raison des conditions météorologiques.

Le président du comité organisateur de la course, Chris Lacey avait déjà dû suspendre la compétition à deux reprises. Selon lui, les équipages devaient faire face à de grosses rafales de vent couplées à énormément de pluie. Les prévisions n'annonçaient pas d'amélioration de la situation dans les prochains jours.

Dans certains secteurs, la neige se transformait en béton ou avait entièrement disparu. Certains motoneigistes avaient aussi été pris dans la boue et la neige fondante. La glace aussi est particulièrement fragile.

Un participant à l'eau

Tellement fragile que lundi soir, le duo finlandais, Markku Rytinkit et Esa Norokorpi s’est fait une belle frayeur. L’un des membres de l’équipage a dû nager dans l’eau glaciale après que la banquise, trop fragile, s’est effondrée sous le poids de la motoneige. Ils ont dû déclencher leur balise de détresse et ont heureusement pu s’en sortir sains et saufs. La motoneige avait pu être récupérée, mais pour eux, la course s’était arrêtée là pour eux.

Un des membres du duo finlandais a chuté dans l'eau avec sa motoneige car la banquise était trop fine. Photo : @Facebook : Cain's Quest

Si 29 équipes avaient franchi la ligne de départ, 13 étaient encore en compétition au moment de l'annulation. Ils devaient franchir la ligne d'arrivée samedi prochain.

Avec des informations de Patrick Butler