On va dans différents endroits, on rencontre différentes personnes. C’est toujours nouveau et excitant [...] Pour moi, c’est la liberté… et je peux amener mon chien avec moi!

Diminuer les préjugés inconscients

Changing Gears s’adresse aux personnes qui se définissent comme femmes qui désirent travailler comme camionneuses.

Le programme gratuit de 24 semaines permet aux personnes sans emploi d’acquérir un permis de conduire de classe 1, en plus d'acquérir la formation nécessaire pour démarrer une carrière dans le transport.

Financé par les gouvernements fédéral et provincial, le programme a pour but d’accroître le nombre de femmes dans l’industrie du camionnage, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine à prédominance masculine.

« Ce n’est plus un monde d’hommes. Ce monde appartient à tous. » — Une citation de Tammy Harris, camionneuse

Tammy Harris est conductrice longue distance de poids lourds depuis 2018. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Certaines des participantes du programme ont une passion pour la conduite depuis qu’elles sont petites, mais les stéréotypes de genre et les préjugés inconscients entourant ce métier ont longtemps freiné leurs rêves , explique Tina Hurd, la gestionnaire du programme de formation.

« [Ces stéréotypes] sont complètement dissipés par les femmes. Elles présentent toutes les formes et toutes les tailles, et elles ont beaucoup de volonté », poursuit celle qui se dit fière des « femmes courageuses » rencontrées dans le programme.

Une main-d’oeuvre précieuse

HR Camionnage Canada, un organisme à but non lucratif proposant des solutions en ressources humaines pour l’industrie du camionnage au pays, explique que les femmes ne représentent que de 3 à 4 % des conducteurs de camions dans le domaine du transport de marchandises au pays.

« Ici, c’est l’anomalie. Nous sommes cinq conductrices sur une trentaine de camionneurs », explique Alicia Kerfoot, en parlant de son employeur, l’entreprise de transport Ken Johnson Trucking, située à Langley, en Colombie-Britannique.

Changing Gears s’adresse aux femmes qui désirent travailler comme conductrice de camion de transport de marchandises. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

L’entreprise compte trois diplômées du programme Changing Gears. « Il n’y a aucune raison de ne pas embaucher de femmes comme camionneuse », croit Roderick Robinson, répartiteur de Ken Johnson Trucking. « Elles sont compétentes et fiables. Elles représentent un excellent ajout à notre équipe. Elles rendent notre entreprise plus forte. »

Roderick Robinson a observé un changement au cours des 20 dernières années.

« Avant, les camionneurs étaient presque tous des hommes blancs. Il n’y avait aucune femme. Maintenant, ce n’est plus le cas. C’est beaucoup plus diversifié et inclusif », raconte-t-il.

« En gardant les gens à l’écart d’emplois en raison de leur genre, qui sait ce que nous manquons? » — Une citation de Roderick Robinson, répartiteur, Ken Johnson Trucking

Selon Alicia Kerfoot, le camionnage est un domaine aux tâches et aux horaires variés dans lequel tout le monde peut trouver son compte, même les femmes qui sont mères. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Un métier aux avenues multiples

Bien qu’elles se réjouissent de pouvoir défier les stéréotypes au passage, c’est d'abord la possibilité d’occuper un emploi stable et bien rémunéré qui a amené ces femmes à s’engager dans le domaine du camionnage.

Plusieurs femmes m’ont contactée pour me dire combien leur vie a changé, surtout financièrement, parce que c’est une carrière durable [...] Il y a un grand nombre de mères de famille monoparentale qui ont fait le programme et qui ont une sécurité financière maintenant , raconte Tina Hurd.

« C’est le seul emploi qui me paie [un salaire] pour lequel je n’ai pas besoin d’avoir deux emplois », affirme Tammy Harris, qui est conductrice de longue distance.

D’autres, comme Alicia Kerfoot, apprécient les horaires et les tâches variées qu’offre le camionnage. « Certains roulent durant plusieurs jours, d’autres, comme moi, commencent et terminent le même jour [...] Il y a quelque chose pour tout le monde », dit la mère d’une jeune enfant.

Alicia Kerfoot compte pratiquer le métier de camionneuse jusqu'à sa retraite. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Une communauté solidaire

Alicia Kerfoot qualifie la communauté des camionneuses de solidaire. C’est excitant de commencer sa journée et de voir d’autres femmes monter dans leurs camions. Sur la route, on croise des femmes d'autres compagnies, et on voit de grands sourires, des signes de la main, parfois même, des petits coups de klaxon.

Les camionneuses comptent aussi des alliés parmi leurs confrères. La plupart des hommes sont impressionnés de voir des femmes faire ce métier et nous soutiennent , précise Alicia Kerfoot, qui a terminé la formation Changing Gears en 2021.

Leur rêve en poche, les camionneuses souhaitent maintenant encourager d’autres femmes à emprunter le même chemin.

« Il ne faut pas se laisser intimider. Il faut oser! C’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie, et je soutiens toutes les personnes qui décident de faire le grand saut. » — Une citation de Alicia Kerfoot, camionneuse

C’est un emploi, mais c’est aussi une famille tissée serrée , renchérit Tammy Harris, qui a obtenu son diplôme en 2018.