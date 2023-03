Accusé de crimes sexuels, Steven Laurette subira son procès en avril

Steven Laurette, âgé de 44 ans et originaire de Tétagouche-Sud, près de Bathurst, subira son procès pour agression sexuelle et attouchement sexuel sur une personne d’âge mineur du 15 au 25 avril prochain devant la Cour du Banc du Roi au palais de justice de Bathurst.

L’accusé a plaidé non coupable à des faits allégués, qui se seraient produits entre le 1er décembre 2018 et le 12 mars 2019 à Petit-Rocher et dans les environs.

Par ailleurs, le procès pour entrave à la justice et pour une violation de condition de Steven Laurette prévu mardi à la Cour provinciale de Bathurst a été ajourné au 12 mai à la demande de la défense.

L'ancien chef de police de Bathurst avait mentionné le nom de Steven Laurette dans l’affaire de la disparition de Madison Roy-Boudreau mais avait cependant refusé de le désigner comme un suspect dans ce dossier. Aucune accusation n'a été portée dans cette affaire.

Madison Roy-Boudreau a été vue pour la dernière fois le 11 mai 2021. Quelques mois plus tard, la police a fait entendre que l’adolescente avait été victime d'un meurtre. Son corps n’a jamais été retrouvé malgré des recherches intensives.