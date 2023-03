Le documentaire En attendant Raif diffusé à RDI mardi

En 2012, ce dernier a été condamné à 10 ans d’emprisonnement en Arabie saoudite pour ses billets de blogue progressistes. Il a également subi 50 coups de fouet, une épreuve douloureuse pour lui comme pour sa famille, qui a été contrainte de quitter le pays et de s’installer au Canada.

Dans En attendant Raif, les réalisateurs Patricio Henriquez et Luc Côté ont suivi le quotidien d’Ensaf Haidar et de ses enfants à Sherbrooke pendant huit ans. Leurs caméras ont pu capter non seulement les vigies pour Raif Badawi de cette irréductible battante, mais aussi ses cours de conduite, véritable quête d’émancipation pour une femme qui n’avait pas le droit de prendre le volant dans son pays d’origine.

Le documentaire, qui a déjà pris l’affiche au Québec en novembre dernier, sera diffusé à RDI mardi à 19 h 30.