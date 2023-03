Vancouver manquera de chambres d’hôtel d’ici 2026, affirme un organisme touristique

L'organisme, qui fait la promotion touristique de la région, estime que la ville de Vancouver manquera de chambres d'hôtel d'ici 2026 et que ce sera le cas de la région du Grand Vancouver d'ici 2028.

Selon l'analyse publiée lundi  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), il faudrait construire 20 000 chambres, dont 10 000 seulement à Vancouver, pour répondre à la demande dans le Grand Vancouver d'ici 2050.

Cette situation est critique , affirme le président et directeur général de Destination Vancouver, Royce Chwin, dans un communiqué, parce que, au cours des prochaines années, nous accueillons la Coupe de tennis Laver, les Jeux Invictus, la Coupe Grey et qu'en 2026 nous serons parmi les hôtes de l'un des plus grands événements sportifs au monde, la Coupe du monde de soccer FIFA.

La pénurie de chambres d’hôtel annoncée ne surprend pas la ministre du Tourisme de la Colombie-Britannique, Lana Popham.

Elle a déclaré lundi qu’elle est très consciente du problème et que c’est un des premiers sujets dont elle a discuté avec son homologue fédéral après avoir été nommée ministre du Tourisme en décembre 2022.