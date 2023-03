Megadeth sera en tournée au Canada au printemps

La formation de Dave Mustaine, qui a récemment renoué avec le guitariste Marty Friedman lors d’un concert à Tokyo, amorcera son périple canadien en Colombie-Britannique; elle donnera des concerts à Abbotsford et à Kelowna, respectivement les 28 et 29 avril.

La tournée se conclura à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 15 mai, après des arrêts dans les provinces de l’Ouest, l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Le groupe se produira notamment au Centre Vidéotron, à Québec, le 10 mai, puis à la Place Bell, à Laval, le lendemain.

Les billets pour la tournée seront mis en vente générale le jeudi 9 mars à 10 h, mais des billets seront offerts en prévente dès le mardi 7 mars.

Le groupe Megadeth a été fondé en 1983 par Dave Mustaine après qu’il eut été expulsé de Metallica. Il s’agit d’une des plus populaires formations de trash metal au monde.

The Sick, the Dying… and the Dead!, le 16e album studio du groupe, a été lancé l’an dernier.