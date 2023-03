Le nouvel autocar H3-45 de Prévost en forte demande

François Tremblay, président de Prévost et Volvo bus Amérique du Nord, vient d'être nommé président de Volvo groupe Canada. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La réaction du marché a été incroyable! , dit François Tremblay, président de Prévost et Volvo bus Amérique du Nord, en nous faisant visiter le petit dernier de la famille, le H3-45. Un travail de conception de plusieurs années qui en aura valu la peine. On avait trois personnes en tête, l’opérateur, le conducteur et les passagers , lance-t-il fièrement.

« Présentement, vous voulez un véhicule comme ça, vous avez 15 à 16 mois d’attente. [Du jamais vu]. » — Une citation de François Tremblay, président de Prévost et Volvo bus Amérique du Nord

Repensé, redessiné, chacun y trouvera pleinement son compte, selon lui. Un design plus moderne avec de nouvelles courbes aérodynamiques pour faire face au vent inflationniste et les taux d’intérêt à la hausse qui ont énormément influencé la valeur du véhicule.

Le nouveau modèle d'autocar H3-45 de Prévost a été lancé sur le marché en janvier à Orlando en Floride. Il est équipé d'un moteur Volvo D13. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On a vraiment travaillé pour optimiser le flot de vents et d’air sur le véhicule pour aller chercher jusqu’à 12 % d’économie de carburant , explique François Tremblay. Des innovations qui permettent au véhicule d’être plus silencieux.

Le constructeur voulait aussi réduire les coûts d'exploitation. L'accès aux composantes pour le tableau de bord est plus facile avec une porte devant le véhicule et sur le côté conducteur.

L'intérieur de l'autocar a été «épuré» avec une plus grande accessibilité selon le président. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 2 de 5 L'autocar H3-45 procure une meilleure visibilité sur la route selon Martin Pouliot. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 3 de 5 L'axe horizontal et vertical du véhicule a été redessiné. Le pare-chocs est maintenant divisé en trois parties pour faciliter son remplacement si un accident survient. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 4 de 5 Les caméras sur la paroi du véhicule donnent de l'information au conducteur qui a accès au visuel tout près de son tableau de bord. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les composantes et le contenant de lave-vitre sont accessibles de la porte côté conducteur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À l’intérieur, on s’est inspiré de l’aéronautique pour ce nouveau design , lance François Tremblay. Nouveaux sièges, plus grandes fenêtres, réduction des barres de support, cabine pour bagages mieux adaptée, meilleure luminosité, l'environnement plus ergonomique pour les passagers, note ce dernier.

Même le tableau de bord a été repensé au plus grand plaisir de Martin Pouliot, conducteur chez Prévost. Tout est à portée de la main, la visibilité est meilleure, les toiles pare-soleil se sont améliorées, on a des écrans électroniques reliés à des caméras lorsqu’on tourne [pour nous aider], c’est 360 degrés , explique avec fierté l’employé de l’entreprise depuis 44 ans.

Martin Pouliot est employé de Prévost depuis 44 ans. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Répondre à la demande

Après le lancement sur le marché en janvier à l’exposition UMA Motorcoach Expo d'Orlando,  (Nouvelle fenêtre) où se trouve 85 % de sa clientèle, l’entreprise doit maintenant répondre à la demande. Entre février 2022 et mai 2023, on va tripler notre production à l’usine de Saint-Claire , note François Tremblay.

Déjà 140 personnes se sont greffées à l’équipe, cette année. L’usine de Sainte-Claire compte 900 employés et les femmes occupent une plus grande place dans cette entreprise.

Prévost a engagé 240 personnes l'an dernier pour augmenter la production. Déjà cette année, 140 nouveaux employés font partie de l'équipe, dont plusieurs femmes. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On a changé plusieurs choses comme nos façons de recruter. On avait 12 % de population féminine dans notre organisation et là on a 20 % de femmes qui se sont jointes à nous. Une aide grandement appréciée aux dires du président.

Le recrutement se poursuit pour l’entreprise, une cinquantaine de postes sont encore à pourvoir pour cette année et un minimum de 150 personnes additionnelles sera nécessaire l’an prochain, année du centenaire de l’entreprise.