Phil Desgagné ferme le livre d’une carrière médiatique de 40 ans

Sa passion pour le sport l’a propulsé dans les rangs du hockey junior à 19 ans. Il fait ensuite son chemin vers l’arbitrage durant une vingtaine d’années.

De représentant à entrepreneur à restaurateur, son plongeon autodidacte dans les médias était totalement imprévu.

J’ai eu un appel de CJMT, je suis allé passer l’entrevue et ils m’ont dit : "on ne passe pas d'autre entrevue Phil, t’es notre personne!" se rappelle-t-il.

« La radio, la télé, le journal, ça a toujours été une passion. [...] Il faut savoir quitter quand c'est le temps. J’ai une nouvelle passion : les arts et spectacles. » — Une citation de Phil Desgagné, chroniqueur sportif

Au fil des ans, Phil Desgagné s’est fait connaître comme président de Diffusion Saguenay et bénévole à l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment, où il continuera de s’impliquer, entre ses multiples parties de curling et de golf.

Fin des bagarres au hockey : pas la priorité

Même s’il quitte son emploi de chroniqueur, Phil Desgagné est toujours en verve sur l’actualité sportive et voit comme un coup d’épée dans l’eau le débat sur l’éventuelle interdiction complète des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).