Deux mini-hôpitaux privés : Québec lance un appel d’intérêt

Québec lance un appel d'intérêt pour deux projets de mini-hôpitaux, l'un à Québec et l’autre à Montréal. Celui de la métropole comprendra une clinique de consultation externe en gériatrie, et celui de la Capitale-Nationale, une clinique de ce type en pédiatrie.

Le cabinet du ministre de la Santé indique que ces spécialités ont été choisies selon les besoins évalués par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et celui de la Capitale-Nationale.

Ces deux centres médicaux étaient une promesse phare de la Coalition avenir Québec lors des dernières élections.

Les cliniques seront construites et gérées par le privé, mais les soins et les services seront couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Un médecin de Québec intéressé

Le propriétaire de la clinique privée Opéra MD, Daniel Lapointe, qui est anesthésiologiste et surspécialisé en pédiatrie, souhaite embarquer dans le projet. Lui qui travaillait jusqu’en 2018 au CHUL de Québec avant de lancer sa clinique croit que le système à deux vitesses est la moins pire des solutions .

Le Dr Daniel Lapointe, propriétaire de la clinique privée Opéra MD à Lebourgneuf, ouvrira un bloc opératoire à Sillery en juin. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Je trouve que la maladie qui afflige le système public, c’est l'enflure, les fusions à répétition, ce qui fait qu’on a des mégastructures ayant perdu de l'agilité.[...] Si le privé perd son agilité, il meurt.

Le Dr Lapointe assure que sa clinique de chirurgies d’un jour à Lebourgneuf a opéré une dizaine de milliers de patients depuis son ouverture. Il rappelle que 80 % des personnes soignées proviennent du réseau public et que ces factures ont été couvertes par la RAMQ.

« On rend de fiers services de manière plus efficace. » — Une citation de Dr Daniel Lapointe, propriétaire de la clinique privée Opéra MD

L'intérêt d'un médecin pour le projet de mini-hôpital privé du gouvernement ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure L'intérêt d'un médecin pour le projet de mini-hôpital privé du gouvernement. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Défi de main-d’œuvre

Contrairement à sa clinique actuelle, le mini-hôpital devra être ouvert 24/7. Le Dr Lapointe ne le cache pas, ce sera un nouveau défi d’organiser des horaires de nuit et de fin de semaine. Il va falloir faire preuve de flexibilité.

Après en avoir discuté avec son personnel, l’anesthésiologiste assure que plusieurs sont intéressés à faire des semaines de trois journées de 12 heures . Des options qui, selon lui, ne peuvent pas être mises en place au public en raison des structures et des ententes syndicales.

Vol de personnel

L’homme d'affaires réfute les critiques des partis d'opposition à Québec. On n’a pas vidé les centres hospitaliers de leur personnel. On a beaucoup ramené en activité des gens qui étaient à leur retraite, on a récupéré des gens qui étaient dans d’autres domaines et qu’on a réussi à former pour travailler avec nous.

Il ajoute qu’ un des problèmes qui cause la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu’il y a beaucoup d'infirmières qui quittent la profession assez tôt dans leur carrière [...] je peux vous dire que chez nous il n’y a pas 30 % de taux de départ.

Le Dr Daniel Lapointe dit ne pas avoir toutes les informations du ministère de la Santé en main pour savoir où il serait possible d'implanter ce mini-hôpital.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc