Une nouvelle étude d’impacts réclamée pour la voie de contournement de Lac-Mégantic

Une coalition de citoyens et d'organismes réclame une étude d'impacts environnementaux en lien avec le projet de voie de contournement de Lac-Mégantic. Selon eux, Ottawa ne connaît pas ces impacts puisqu'aucune étude indépendante et approfondie n'a été faite.

La Coalition des victimes collatérales du projet de la voie de contournement de Lac-Mégantic, la Municipalité de Frontenac, le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Estrie, Eau secours et le Conseil régional de l'environnement (CRE) de l'Estrie interpellent le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques Stéphane Guilbeault à ce sujet.

Une lettre, cosignée par la codirectrice générale du CRE - Estrie, Jacinthe Caron, a été envoyée au ministre pour demander que le projet soit soumis à la Loi sur l'évaluation d'impact afin qu'il fasse l'objet d'une étude.

On va creuser sous le niveau de la nappe phréatique, soutient Jacinthe Caron au micro de Par ici l'info. On va ainsi hautement perturber le régime hydrologique. On va détruire des milliers de mètres carrés de milieux humides. C'est certain qu'il va y avoir des impacts. Et il y a un haut niveau d'incertitudes. On joue dans le sous-sol, un milieu qu'on ne connaît pas.

S'il y a eu une évaluation du Bureau des audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en 2019 et des études hydrologiques, il est indiqué dans cette lettre que les différentes études ont fourni des résultats contradictoires, présentaient des conflits d'intérêts ou indiquaient le besoin d'effectuer des recherches supplémentaires.

Selon le regroupement, le choix du tracé est critiqué et risque de perturber l'environnement pour une solution qui, 10 ans [après la tragédie], n'est peut-être plus la meilleure solution. Jacinthe Caron déplore qu'Ottawa s'entête à poursuivre dans cette voie, peu importe les impacts. Et on va s'arranger pour que ce ne soit pas si pire.

« Les experts nous disent qu'ils vont faire du monitoring, que les dommages vont être réparés s'ils se manifestent. C'est ça que je trouve inquiétant. Il n'y a pas réellement de mesures d'évitement pour éviter la destruction importante de milieux humides. Les mesures proposées sont l'observation, le suivi et du contrôle après dommages. » — Une citation de Jacinthe Caron, codirectrice générale du CRE - Estrie

Jacinthe Caron explique que le principe de précaution n'est pas appliqué , et que pour cette raison, la question mérite d'être rouverte à savoir si cette voie-là est la meilleure solution pour assurer la sécurité ferroviaire.