All Boivin sur la liste des dix criminels les plus recherchés du Québec

La Sûreté du Québec lance un nouvel appel à la population pour retrouver le Saguenéen All Boivin.

L’homme de 33 ans est activement recherché depuis le 15 février dernier à la suite d’une vaste opération antidrogue.

All Boivin, qui a de nombreux antécédents judiciaires, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour trafic de stupéfiants notamment.

La police indique qu’il a été aperçu dans la région de la Montérégie, mais qu’il pourrait déjà avoir changé d’endroit sous de fausses identités.

Des informations du public auraient déjà permis aux autorités de faire avancer l’enquête.

Le nom d’All Boivin a été ajouté à la liste des criminels les plus recherchés du Québec pour aider les autorités à l’épingler le plus rapidement possible.