Darrel Nadeau se joint au Musée canadien pour les droits de la personne

La semaine dernière, Darrel Nadeau a annoncé qu’il quittera la direction générale du Festival du Voyageur à la fin du mois de mars. Il est à la barre de l’organisme depuis 7 ans.

Le MCDP se réjouit de l’embauche d’un leader inclusif qui apporte à ses nouvelles fonctions 15 ans d’expérience dans le secteur public et auprès d'organismes sans but lucratif, sans compter ses réalisations à la tête du plus grand festival d’hiver de l’Ouest canadien.

La directrice générale du Musée, Isha Khan, souligne que son expérience en tant que leader communautaire et touristique est très précieuse .