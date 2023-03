Enlevé pour avoir volé deux montres de luxe

Selon les constatations des policiers, le présumé voleur se serait fait retracer par le propriétaire des montres de luxe au moment où il sortait d'un commerce de Dollard-des-Ormeaux.

Une fois dans le stationnement, trois individus l'auraient forcé à grimper à la pointe d'un couteau à bord d'un véhicule loué de marque Hyundai. Des témoins ont contacté le 911 vers 18 h 15.

Les caméras de surveillance de commerce auraient permis d'identifier rapidement le véhicule et le nombre de suspects impliqués dans l'enlèvement.

Une heure et demie plus tard, vers 20 h 15, le groupe d'assaillants aurait alors été pris en chasse par le SPVM près du secteur de la Côte-Vertu et de l’autoroute 15.

Les policiers du SPVM ont retrouvé l'un des deux véhicules impliqués dans l'enlèvement à Saint-Laurent. Les occupants ont pris la fuite à pieds. Photo : Radio-Canada / Photo: Alain Béland

Selon nos informations, les policiers auraient été forcés d'annuler la poursuite en voiture à haute vitesse en milieu urbain. Deux des trois suspects auraient profité de l'occasion pour abandonner leur véhicule afin de fuir les policiers à la course sur l'autoroute 15.

Le troisième membre du groupe, un homme de 25 ans, a pu être arrêté pour être interrogé en centre d'enquête. Connu des policiers pour diverses infractions criminelles, il aurait peu collaboré avec les enquêteurs.

Quant à la victime de l'enlèvement, elle a pu se libérer de ses ravisseurs au moment de l'abandon du véhicule. Elle a été soignée par Urgence-Santé pour des lacérations subies à l'arme blanche.

Nos sources policières nous indiquent que, bien qu'elle ne possède aucun antécédent criminel au palais de justice, elle serait reliée à des activités criminelles en matière de fraude. Selon les prix catalogues du fabricant, la fourchette de prix à l'unité d'une Rolex vendue à travers le monde se situe de 7000 $ à 50 000 $ en devises canadiennes.

Aucune accusation n'a été portée dans ce dossier d'enlèvement au moment d'écrire ces lignes.