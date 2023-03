Des expertes en santé mentale de la Nation Nishnawbe Aski sonnent l’alarme

Un groupe de sept expertes en santé mentale et en traitements contre la dépendance demandent à la Nation Nishnawbe Aski (NAN) de déclarer l'état d'urgence en raison du nombre élevé de décès dans certaines de ses communautés autochtones.

Notamment, des conseillères de l’agence autochtone de gestion de crises NAN Hope sonnent l’alarme.

Il y a eu tellement de décès que nous ne pouvons pratiquement pas fournir tous les services dont les communautés ont besoin et ce dont les gens à Thunder Bay ont besoin , relate Tannis Smith, coordonnatrice et conseillère de l’agence.

NAN Hope fourni des services de santé mentale et de soutien contre la dépendance aux gens des 49 Premières Nations sur les territoires des traités 5 et 9 dans le Nord de l’Ontario.

Certaines communautés que je connais ont eu plus de 30 décès dans la dernière année, et ce ne sont pas de grosses communautés , poursuit Mme Smith.

Elle ne pouvait pas fournir de chiffre précis quant au nombre de décès survenus sur l’ensemble du territoire de la NAN , qui compte plus de 45 000 membres, mais elle estime que la plupart sont en lien avec la dépendance, et que le taux de suicide a monté en flèche ces dernières années.

Si la Nation Nishnawbe Aski déclare l’état d’urgence, la conseillère espère que les gouvernements provincial et fédéral lui fourniront plus de ressources.

En février, le conseil des femmes de la NAN a publié une déclaration en guise d’appui aux gens aux prises avec des troubles de santé mentale.

« Cette situation a créé un environnement de désespoir et d’impuissance. À ceux qui connaissent des difficultés, nous vous encourageons à ne pas flancher. » — Une citation de Déclaration du conseil des femmes de la NAN

La réponse aux crises dans les communautés a atteint un point critique. Nous avons épuisé nos ressources, nos services et notre financement en raison de taux élevés de décès, de troubles de santé mentale et de dépendance et, surtout, en raison de la crise d’opioïdes , pouvait-on y lire.

Tannis Smith souligne qu’Anna Betty Achneepineskum, cheffe adjointe de la NAN , appuie les appels des experts en gestion de crise.

Tant qu’un état d’urgence n’aura pas été déclaré ou que davantage de ressources seront mises à sa disposition, elle craint que la situation s'aggrave.

Il y aura plus de décès, beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès.

