Regina examine la possibilité d’offrir un service de location de trottinettes électriques

Le document indique que la Ville récolte des informations auprès de plusieurs entreprises concernant leur intérêt à offrir un système de location de trottinettes électriques.

Il s'agit de la première initiative de Regina concernant l’utilisation des trottinettes électriques depuis que la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI) a modifié sa réglementation concernant ce sujet en septembre 2022.

Dans une déclaration, un porte-parole de la Ville précise que l'administration municipale envisage de publier un rapport dans les prochains mois sur les recommandations de l’utilisation des trottinettes électriques.

La Ville étudie les possibilités d'utilisation des trottinettes électriques. Elles [les trottinettes électriques] représentent un nouveau mode de transport qui s'inscrit dans le cadre de l'énergie et de la durabilité de Regina, ainsi que dans le plan directeur des transports de la Ville , indique le porte-parole soulignant que la Ville fournira plus d’informations au fur et à mesure que le projet avance.

Le mois prochain, la Ville des Ponts lancera un projet pilote de location de trottinettes électriques pour une durée de deux ans.

Jusqu’à 500 trottinettes électriques seront disponibles pour les habitants de Saskatoon, ainsi qu’une application mobile qui leur donnera des instructions sur l’utilisation.

Avec les informations d’Alexander Quon