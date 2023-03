Le ministre de l’Immigration Sean Fraser se rend à Washington mardi

L'information, d'abord publiée par TVA Nouvelles, a été confirmée en fin de soirée lundi par Radio-Canada.

MM. Fraser et Mayorkas discuteront des enjeux d'immigration, du chemin Roxham et de l'Entente sur les tiers pays sûrs.

L'an dernier, un nombre record de 39 171 personnes ont traversé irrégulièrement la frontière au chemin Roxham, selon le nombre d'interceptions rapportées par la Gendarmerie royale du Canada. Jusqu'au début de l'année, les gens qui arrivaient par ce chemin restaient majoritairement au Québec, mais depuis la mi-février, les demandeurs d'asile sont envoyés ailleurs qu'au Québec, principalement en Ontario.

Le 21 février, le premier ministre du Québec François Legault s'en prenait à son homologue Justin Trudeau dans une lettre ouverte au quotidien The Globe and Mail dans laquelle il écrivait que les bonnes intentions de M. Trudeau sont devenues un réel réel problème pour le Québec et le Canada .

François Legault souhaite accentuer la pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il agisse dans le dossier de l'immigration irrégulière au chemin Roxham.

Une priorité ou pas?

En ce qui concerne l'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS), Ottawa et Washington semblent avoir des visions divergentes.

Au début de février, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, disait que la renégociation de l' ETPS n'était pas une priorité pour l'administration du président Joe Biden.

Le chemin Roxham est un symptôme et on doit plutôt s'attaquer à la source du problème , avait indiqué M. Cohen.