1800 patients à Fredericton risquent de se retrouver sans médecin de famille

Le Dr John Beal prévoit fermer son bureau à Nashwaaksis le 30 avril. Après des mois de recherche, il n'a pu trouver personne pour s'occuper de ses 1800 patients.

Il est tout simplement trop difficile de trouver des médecins pour reprendre une pratique qui compte autant de patients âgés et malades. D’autre part, nous cherchons des médecins pour travailler dans toute la province en ce moment, alors c’est très difficile d’en recruter , explique John Beal.

Le Dr John Beal, qui exerce la médecine familiale à Fredericton depuis plus de 40 ans, prend sa retraite et n’arrive pas à trouver un autre médecin pour s’occuper de ses 1800 patients. Photo : Gracieuseté/John Beal

Le Dr Beal a consulté le Réseau de santé Horizon au cours des derniers mois pour vérifier si son cabinet pouvait devenir une clinique de soins coopératifs. Il s’agit d’un nouveau modèle de soins où une infirmière, un médecin et un pharmacien, entre autres, travaillent sous un même toit. Mais cette avenue était tout simplement trop chère, selon lui.

Il a donc décidé de fermer son bureau. Ses 1800 patients risquent de se retrouver sur la liste d’attente provinciale pour avoir accès à un médecin de famille. Environ 56 000 personnes étaient inscrites sur cette liste en janvier.

Travailler moins longuement, mais aussi intensément

Il était courant de travailler 60 heures ou plus par semaine, puis de travailler durant la fin de semaine dans une salle des urgences, tout en demeurant disponible sur appel pour des accouchements, explique le Dr Beal. C’était très stressant pour la famille , souligne-t-il.

De nos jours, les médecins de famille peuvent travailler moins longuement, selon lui, et passer plus de temps avec leur propre famille, mais ils travaillent tout aussi fort.

Les médecins de famille de nos jours travaillent très fort, mais la pratique de la profession a changé , dit-il.

Il serait difficile maintenant de trouver un médecin de famille qui compte autant de patients, explique le Dr Beal, mais les médecins passent plus de temps avec chacun de leur patient pour traiter ou prévenir des problèmes chroniques de santé.

Quand quelqu’un faisait de l’hypertension, nous leur prescrivions un médicament et ils rentraient chez eux. De nos jours, les médecins leur expliquent les causes de l’hypertension et ce que les patients peuvent faire eux-mêmes sans médicament, ce que leur régime peut changer, ce que l’exercice peut changer , affirme John Beal.

Selon lui, la médecine familiale évolue dans la bonne direction et le modèle de soins coopératif est prometteur pour l’avenir, mais il se demande comment la province va y arriver.

Je ne connais pas la solution à ce problème. La pratique de la médecine est différente maintenant et meilleure qu’autrefois de plusieurs façons. Je n’ai que des louanges pour les nouveaux médecins et le travail qu’ils accomplissent , conclut le Dr Beal.