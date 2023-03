Une vingtaine de nouvelles maisons sont construites à Ekuanitshit

Le projet mené par la communauté permettra de répondre, en partie, à la demande importante en matière de logement. Le chef Jean-Charles Piétacho précise que la construction des habitations a été financée par un emprunt de la communauté, ainsi que par le gouvernement fédéral.

Trois de ces maisons seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, selon le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Développement immobilier

La communauté s'est également chargée de travaux au sein de plusieurs habitations. Jean-Charles Piétacho précise que des salles de bain au sous-sol ont été ajoutées dans une quarantaine de maisons de la communauté.

Durant la pandémie de COVID-19, il fallait sortir des gens de leur maison. On se dit que maintenant, avec ces salles de bain, ils pourront demeurer à la maison et [s’isoler] au sous-sol , explique le chef.

Jean-Charles Piétacho est le chef des Innus d'Ekuanitshit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

D’autres maisons à venir

Il mentionne toutefois que près d'une centaine de personnes sont toujours dans l'attente d'une maison à Ekuanitshit, dont des membres de la communauté qui vivent seules.

Lors d’une assemblée publique, j’ai entendu une personne qui nous a dit qu’il n’aura jamais l’occasion d’avoir une maison puisqu’on doit [prioriser] de libérer les maisons pour les familles , raconte Jean-Charles Piétacho en entrevue à l’émission Boréale 138.

« On planche présentement sur un projet d’habitation pour les personnes qui vivent seules. » — Une citation de Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté innue d’Ekuanitshit

La communauté souhaite d’ailleurs construire prochainement une autre dizaine de maisons. Toutefois, un manque d’aqueduc permettant l’approvisionnement en eau potable pourrait freiner les futurs développements d’habitations.

Que le gouvernement nous aide et l’on va bouger! On va installer les aqueducs et égouts nécessaires pour les membres de la communauté , affirme le chef.

La communauté d’Ekuanitshit compte environ 600 membres.