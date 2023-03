En Nouvelle-Écosse, 36 % de la surmortalité de la population n’est pas expliquée

Pendant les dix premiers mois de 2022, Statistiques Canada a recensé une surmortalité très importante en Nouvelle-Écosse. La majorité de ces décès supplémentaires sont attribuables à la COVID-19 selon la province, mais la cause de la mortalité reste inexpliquée pour 36 % d’entre eux.

Un nombre anormalement élevé de personnes meurent prématurément , explique la chercheuse en maladies infectieuses et professeure agrégée à l’Université de Toronto, Tara Moriarty.

Statistiques Canada compile la surmortalité, c’est-à-dire le nombre de morts supérieur au niveau habituel. De janvier à octobre 2022, il y a eu 848 morts de plus que ce qui était attendu en Nouvelle-Écosse. C’est 728 de plus qu’en 2021 alors que les données pour 2022 ne prennent pas en compte l’année complète. En 2020, la surmortalité était inférieure de 105 décès à ce qui est attendu.

En Nouvelle-Écosse, les décès attribués à la Covid-19 englobent à la fois les cas où la Covid est la cause principale du décès et ceux où la Covid est un facteur contributif.

La province indique que 64 % des décès supplémentaires sont dus à la COVID-19, mais elle n’explique pas à quoi sont attribuables les 36 % restants. Contacté par CBC News, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse explique que la surmortalité comprend toutes les morts - cancer, suicide, maladies cardiaques, causes naturelles, etc.- pas seulement le COVID-19 , sans plus de détails.

L'absence de transparence bénéfique à la désinformation

Tara Moriarty, qui gère le projet COVID-19 Resources Canada, qui a reçu des financements de la Santé publique canadienne, appelle la province à faire toute la lumière sur ces chiffres persistants de surmortalité.

Elle craint qu'en l'absence d'explication, les propagateurs de la désinformation sur la COVID-19 ne soutiennent que les vaccins contre le coronavirus sont à blâmer.

La professeure agrégée et chercheuse en maladies infectieuses à l'Université de Toronto Tara Moriarty pense que le nombre de morts liées à la COVID-19 est sous-estimé. Photo : Radio-Canada / Lisa Xing

Selon elle, la COVID-19 est probablement la cause la plus importante de la surmortalité, mais il peut y avoir d'autres raisons, telles que les drogues et autres substances toxiques.

Kim McGrail, professeur à l’école des Populations de la Santé publique au sein de l’Université de Colombie-Britannique, estime qu’il est important d'identifier les causes de la surmortalité, car cela permet de comprendre beaucoup mieux où l'on peut intervenir, ce qu'il faut changer pour corriger ce qui se passe .

Comprendre les causes de surmortalité peut s'avérer complexe, car les raisons peuvent être liées.