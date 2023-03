Explosion d’Orléans : des documents judiciaires révèlent les antécédents du suspect

Des documents judiciaires rapportent que, dans les années précédant l'explosion sur un chantier de construction dans l'est d'Ottawa , Kody Crosby a lutté contre la toxicomanie et a dû respecter des conditions de libération sous caution relatives à une série d'effractions et de vols à petite échelle - y compris sur d'autres chantiers de construction à travers la ville - qu’il aurait commis.

CBC News a précédemment rapporté qu'au milieu d'une série d'effractions et de vols présumément commis dans des entreprises en 2019, M. Crosby a également été accusé, cette année-là, de s'être introduit dans le projet de développement résidentiel Blackstone de Mattamy Homes, à Kanata. Toutes les accusations de 2019 ont toutefois été retirées.

D'autres documents judiciaires obtenus par CBC News rapportent également que M. Crosby a plaidé coupable d'entrée par effraction et d'avoir fait un vol dans une maison inoccupée dans le quartier de Gloucester, en juillet 2014, ainsi que d'avoir commis une série de vols dans des entreprises la même année. Il a été condamné à six mois de prison et à 12 mois de probation, après avoir été détenu préventivement pendant près d'un an.

Le nom de M. Crosby s’est fait connaître, la semaine dernière, lorsque le Service de police d'Ottawa (SPO) a porté 12 accusations contre l'homme de 35 ans en lien avec l'explosion survenue le 13 février dans le lotissement Avalon Vista de l’entreprise Minto, dans le quartier d'Orléans. Il est accusé d'être entré par effraction dans deux maisons de Minto et d'avoir enlevé les chauffe-eau tout en laissant l'alimentation en gaz naturel ouverte, ce qui aurait provoqué l'explosion.

L'explosion a détruit quatre maisons et d'autres ont été gravement endommagées. Quatre travailleurs de la construction - dont deux qui ont été sortis des décombres - ont été hospitalisés. Ils sont désormais sortis de l'hôpital.

M. Crosby est accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, d'incendie criminel contre des personnes et des biens et d'effraction. Aucun de ces chefs d'accusation n'a été prouvé devant un tribunal.

Des séjours passés dans un centre pour toxicomanes

Les documents judiciaires rapportent également que M. Crosby - après avoir purgé une peine pour les accusations de 2014 - a été soupçonné d'effraction et de vol dans diverses entreprises en 2016, pour lesquelles il a plaidé coupable, ainsi qu’en 2019.

Au cours de ces deux années, il a également été accusé d'avoir enfreint ses conditions de sa libération sous caution pour avoir quitté les locaux de la Maison Harvest, un foyer chrétien pour les hommes qui luttent contre la toxicomanie et l'alcoolisme, situé dans la ceinture de verdure d'Ottawa.

M. Crosby aurait quitté le centre de traitement sans permission au moins cinq fois entre le 5 septembre et le 23 octobre 2019.

La Maison Harvest n’a pas confirmé si le Kody Crosby qui a séjourné au sein de son établissement est le même homme que celui qui a été accusé dans l’explosion d’Orléans, afin de ne pas briser ses règles de confidentialité.

L'ancien emplacement de la Maison Harvest, qui se trouvait encore plus loin du centre-ville, a permis d’éliminer en grande partie la tentation à laquelle ses résidents sont confrontés de retourner dans la rue et à leur ancien mode de vie , peut-on lire sur le site web de la Maison Harvest.

Des documents judiciaires relatifs aux accusations d'explosion indiquent que M. Crosby résidait dans une maison résidentielle située à quelques minutes en voiture du chantier de construction de Minto. Photo : Facebook Kody Crosby

Les documents judiciaires montrent également que la série de vols de M. Crosby, en 2016, se situait dans des magasins d'électronique et des succursales de location de voitures, de Gloucester à Nepean, en passant par le quartier du parc industriel, sur une période d'un mois.

CBC News a contacté l'avocat de M. Crosby pour obtenir des commentaires sur le passé de son client, mais n'a obtenu aucune réponse.

Certains documents judiciaires datés de 2019 indiquaient que l'adresse de M. Crosby était celle d'un programme de réadaptation en matière de toxicomanie et d'alcoolisme situé à côté du Centre Booth de l'Armée du Salut, dans le marché By.

Des documents judiciaires rapportent qu'en 2019, Kody Crosby aurait séjourné dans un centre de traitement de la toxicomanie situé à côté de l'Armée du salut et du Centre Booth, dans le marché By à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Avanthikia Anand

CBC News a interrogé l’entreprise Minto pour connaître les mesures de sécurité qui étaient en place avant l'explosion et qui ont malgré tout permis à quelqu'un de s'introduire dans des maisons en construction. Un porte-parole de la compagnie a déclaré que l'entreprise fournirait une réponse mardi.

Les documents de la cour consacrés aux accusations d'explosion mentionnent que l'adresse de M. Crosby serait une maison résidentielle d’Orléans, à quelques minutes seulement du chantier de construction de Minto.