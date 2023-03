Val-d’Or paiera 5,3 M$ pour les travaux sur la 3e Avenue

La Ville a octroyé lundi soir le contrat au seul soumissionnaire, soit l’entreprise Duroking, anciennement Galarneau Construction.

La Ville avait prévu un montant de 5 millions de dollars à son Plan triennal d’immobilisations. Même si les travaux seront un peu plus chers que prévu, la mairesse Céline Brindamour se dit soulagée d’avoir pu franchir cette dernière étape.

Ce n’était pas simple et on avait peur de ne pas avoir de soumissionnaire, souligne-t-elle. C’est quand même un chantier majeur. On aurait aimé que le coût soit un peu plus bas, mais on s’en doutait aussi avec tout ce qui est engendré par le manque de matériel et de main-d’œuvre. D’un autre côté, on est content d’avoir une entreprise avec une grande compétence. On a confiance que les choses vont bien rouler. On ne doit pas jouer avec les délais, il faudra rouvrir notre centre-ville pour nos commerçants.

La phase 3 des travaux, qui concerne les infrastructures souterraines et de surface, se déploiera entre la 8e et la 7e Rue, soit en plein cœur du centre-ville.

Les travaux doivent être terminés en octobre.