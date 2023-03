Plus de 700 résidents de Windsor signent leur opposition à la vente du camping Watopeka

Même si le projet de vente du camping ne figurait pas à l’ordre du jour, une soixantaine de personnes se sont déplacées pour manifester leur mécontentement et leurs inquiétudes pendant la période de questions.

La première des questions de la soirée a permis au citoyen Samuel Bisson de déposer une pétition menée en ligne et sur papier au cours des dernières semaines. Au total, il indique avoir obtenu les signatures de 726 personnes de Windsor, ainsi que celles de 201 personnes des villes voisines de Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il dit par ailleurs avoir accumulé, surtout en ligne, les signatures de 2686 opposants venant d’ailleurs ou n’ayant pas précisé leur lieu d’origine, pour un total de plus de 3600 signataires.

Samuel Bisson se dit surpris par le nombre de répondants à sa pétition. Selon le recensement de 2021, Windsor compte environ 5300 habitants; les 726 Windsorois qui ont signé représentent donc près de 14 % de la population.

Windsor c'est une petite municipalité. [...] Au début, on était comme "ça va joindre quelques personnes", puis c'est juste pour démontrer qu'on n’était pas juste deux personnes à vraiment s'inquiéter par rapport à ce projet-là. Mais finalement, on voit bien que ce soir, c'est une vraie réussite , constate-t-il.

Il remarque une certaine écoute de la municipalité.

« Est-ce qu’on est pris en compte? Non, mais on est écoutés. Je ne veux pas en dire trop nécessairement. La Ville est à l'écoute. Elle n’est pas compréhensive, mais elle est à l'écoute. » — Une citation de Samuel Bisson, opposant au projet

Selon lui, la foule de lundi ne représentait que le début du mouvement d’opposition. Je pense que ça a fait prendre en compte l'ampleur du mouvement. [...] C'est facile de signer une pétition de chez soi sur son ordinateur. Mais après ça, démontrer vraiment en présence qu'on s'en préoccupe, c'est une autre chose.

Jamais vu à Windsor

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, avance d’emblée que le mouvement s’opposant à la vente du camping municipal représente du jamais-vu dans la municipalité. Elle ne se dit toutefois pas surprise par la mobilisation de lundi soir.

Lorsqu'on a fait la rencontre la semaine passée, il y avait déjà une mobilisation. Alors non [on n’était pas surpris], on avait rajouté plein de chaises , indique-t-elle.

Elle assure que son équipe va se pencher sur la pétition et sur les signataires venant de Windsor. On va tout vérifier ça, c'est quoi les noms sur la pétition , assure-t-elle.

Difficile pour l’instant de préciser la suite des choses. C'est assez rare de toute manière qu'on a eu des pétitions, je pense que c’est la première fois. On verra avec le conseil.

Cependant, elle persiste et signe : la municipalité ne compte pas organiser de référendum, même si plusieurs personnes l’ont réclamé lundi. La réponse que j'ai des membres du Conseil, c'est qu'il n’y aura pas de référendum. [...] De toute manière, ce que je trouve bizarre dans ce dossier-là, c'est que le dossier n’est tellement pas clos, tellement pas avancé, pour savoir exactement ce qu'on peut faire avec le terrain.

Le projet pourrait ainsi ne pas aller de l’avant, non pas à cause de la mobilisation, mais à cause de surtout si on n'a pas le droit de le vendre. C’est ça qu’il faut qu’on regarde. Il y a certains papiers qu'on a eus, qu’il faut qu'on analyse , fait remarquer la mairesse. Des ententes avec Domtar, qui dispose encore d’une servitude sur le terrain, pourraient ainsi freiner la transaction.

Même si la vente du camping ne figurait pas à l'ordre du jour, une soixantaine de citoyens se sont déplacés pour faire valoir leur opposition au projet lundi. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Questions citoyennes

Pendant la soirée, d’autres citoyens ont posé des questions qui concernaient entre autres l’avenir des sentiers de la Poudrière, qui sont très prisés dans le secteur. Les sentiers de la poudrière, on n’y touchera pas, c’est clair , a martelé la mairesse.

Une professeure titulaire retraitée de l’Université de Sherbrooke spécialisée en aménagement du territoire, Lynda Bellalite, a par ailleurs avancé que selon ses recherches personnelles, environ cinq hectares du terrain qui pourrait être vendu feraient partie d’un site patrimonial, où on trouverait toujours des vestiges de l’ancienne Poudrière de Windsor.

En entrevue avec Radio-Canada, Sylvie Bureau a assuré que la municipalité allait se pencher sur les documents fournis par Mme Bellalite.