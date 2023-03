Plus de 300 000 $ disparus des coffres de Saint-Simon-de-Rimouski

L’audit financier réalisé par la firme comptable Mallette a permis de confirmer que plus de 300 000 $ ont été détournés des fonds de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski entre 2021 et 2022.

Pour l’exercice financier de 2021, 95 946 $ en transactions s’apparentant à des détournements de fonds ont été comptabilisés par la firme. Cela représente environ 7 % du budget total de la Municipalité.

En 2022, ce montant grimpe à 207 924 $, soit 16 % du budget total.

Selon la firme Mallette, ces transactions frauduleuses ont été réalisées avec la carte de crédit de la Municipalité et en procédant à des paiements électroniques pour des fournisseurs en double.

On avait l’impression qu’on payait un fournisseur X, mais finalement on ne payait pas ce fournisseur-là. Dans l’arrière-plan, les numéros qui étaient là, c’était pour des paiements frauduleux , explique le comptable agréé et auditeur Luc Gagnon.

Le comptable agréé Luc Gagnon a présenté les résultats de l'audit financier. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Ces informations ont été présentées lundi soir lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec et une enquête est en cours, menée par des enquêteurs de l’Unité permanente anti-corruption (UPAC).

Questionnés quant à l’absence de surveillance de leur part sur ce qui se passait dans les livres comptables de la Municipalité, les élus ont fait valoir l’opacité dans laquelle se déroulaient ces transactions.

Ils vivaient dans une période chaotique , a pour sa part souligné le maire, Denis Marcoux, en faisant référence à la rapide succession des directeurs généraux au fil des ans.

Selon lui, l’enquête de l’ UPAC serait toutefois sur le point de mener à des accusations.

Il y a une grosse équipe, d’après ce qu’on me dit, à la fois de policiers et d'avocats très spécialisés, qui sont sur le dossier , avance-t-il. C’est à la veille de déboucher.

Denis Marcoux, maire de Saint-Simon-de-Rimouski Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Guilbault

Par ailleurs, aucune conciliation bancaire n’a été produite entre 2021 et 2022 et les rapports de dépenses présentés aux élus étaient falsifiés, avance la firme comptable.

« On a des collègues dans d’autres municipalités qui ont déjà vu des fraudes comme ça, mais pas à aussi haute échelle! » — Une citation de Luc Gagnon, comptable agréé et auditeur pour Mallette

À la lumière de ces informations, la firme Mallette a présenté des recommandations au conseil pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Parmi les mesures suggérées, Saint-Simon devrait exiger la double signature pour les transactions effectuées numériquement, ce qui n’est pas le cas présentement.

Elle suggère également que la Municipalité se dote d’une assurance en cas de fraude.

Il existe des assurances pour que les personnes à la trésorerie de la municipalité soient couvertes soit pour des erreurs qui peuvent arriver ou pour des fraudes comme ça , explique M. Gagnon.

De son côté, le nouveau directeur général de Saint-Simon-de-Rimouski estime les frais liés à cette fraude entre 50 000 $ et 75 000 $.

Même si des accusations sont portées dans cette affaire et que des personnes sont reconnues coupables, la Municipalité doute de la recouvrabilité des montants détournés. Ces sommes seront remboursées avec des fonds non affectés accumulés au fil des ans.