Premier décompte des personnes sans-abri depuis 2020 dans le Lower Mainland

Des bénévoles du Lower Mainland en Colombie-Britannique procéderont cette semaine au premier recensement des personnes sans-abri dans la région depuis trois ans. Ils s’attendent à voir le nombre augmenter à cause de la pandémie, de l’inflation et de la crise du logement.

Ce recensement annuel, qui collecte des informations sur les expériences et la démographie des personnes sans-abri, a été annulé en 2021 et en 2022 à cause de la pandémie de COVID-19.

Rachael Allen, de l’organisme de bienfaisance Union Gospel Mission, indique que ses travailleurs de proximité ont constaté une explosion du nombre de personnes sans-abri ces dernières années.

Cette participante au décompte souligne qu’il s’agit plus que de chiffres, il s'agit de collecter des informations qui aideront à la compréhension des personnes qui vivent sans domicile, des raisons derrière leur situation et du soutien dont elles auraient besoin. Chaque chiffre raconte l’histoire de quelqu’un, d’une personne qui a un parcours unique et complexe.

« On compte les gens parce que les gens comptent. Chaque personne a une valeur et on veut être certains qu’elle est vue. » — Une citation de Rachael Allen, volontaire du recensement, Union Gospel Mission

En 2020, 2095 personnes sans-abri ont été identifiées à Vancouver et 895 dans la vallée du Fraser, bien que ces données soient souvent sous-estimées, d’après l’organisme d’aide Homelessness Services Association of BC, qui organise le décompte.

C’est un gros défi. Ça m'a volé des années [d’être sans-abri] , soutient Clay Lauder, sans domicile depuis cinq ans dans la vallée du Fraser. Lui aussi témoigne d’une augmentation du nombre de personnes sans-abri dans la région. Certains ont 19 ou 20 ans, déplore-t-il. Ils méritent une chance. Ils ne devraient pas avoir à gérer cela , soutient-il.

Les résultats du recensement demandent généralement plusieurs mois de compilation avant d’être publiés. Il fournissent des données aux communautés et aux gouvernements afin que ces derniers puissent prendre des décisions rapides, informées et compatissantes pour aider les personnes sans-abri à se relever.

Avec les informations de Michelle Gomez