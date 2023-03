Jeux du Québec : cinq médailles supplémentaires pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

La région avait amorcé la journée avec 12 médailles.

Elle occupe le 13e rang au tableau des médailles.

En patinage de vitesse, les athlètes de la région ont récolté six médailles, soit quatre d’argent, une d’or et une de bronze. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se classe au cinquième rang à égalité avec la Capitale-Nationale et le Centre-du-Québec dans ce sport. Les compétitions pour cette discipline se sont terminées lundi vers 17 h.

Aujourd’hui, c’était le 500 m et la finale des relais. Pour le 500 m, ça s’est moins bien passé en qualification, je me suis fait disqualifier. Alors, je me suis retrouvée en finale C, donc pas de chance de médaille là-dedans. Ce que j’ai fait, c’est que je suis arrivée première de ma finale C, mais je me suis reprise au relais avec une médaille d’argent avec les filles de ma région , a raconté Anna Perron, athlète régionale de patinage de vitesse et membre du relais féminin, lors de l'émission Place publique.

La jeune femme avait également remporté, plus tôt, une médaille d’argent pour le 1000 m.

Du côté de l’haltérophilie, ce sont neuf médailles en tout qui prendront la route de la région. Dans cette discipline, c’est la région Laurentides qui a dominé le palmarès avec un total de 21 médailles.

J’ai commencé par l’épreuve de l'arraché et je n’ai pas réussi à battre mon adversaire. Nous sommes ensuite passés à l’épaulé-jeté et, cette fois, j’ai gagné. Le cumul de mes deux performances m’a permis de repartir avec deux médailles de bronze. Je suis super content de moi parce que je voulais gagner des médailles et je suis fier de moi , a témoigné l'haltérophile Zachary Verreault.

Les deux autres médailles ont été obtenues en gymnastique et au taekwondo.

La compétition prend fin samedi.