La Couronne réclame 17 ans de prison pour Gary Arnold, qui a enlevé deux Américains

L'audience de détermination de la peine a commencé lundi, en Cour supérieure à Montréal, pour Gary Arnold, âgé de 54 ans. Il avait été reconnu coupable par un jury en février de cinq chefs d'accusation, dont enlèvement, extorsion et complot en vue d'enlever James et Sandra Helm, un couple de Moira, dans le nord de l'État de New York.

La procureure Édith Lafontaine a plaidé lundi devant le juge Michel Pennou que le degré de responsabilité de l'inculpé était important, car il avait été un acteur clé dans l'entreprise commune. Elle a aussi souligné qu'Arnold avait déjà été condamné par le passé, notamment pour contrebande de cigarettes au Canada via le territoire mohawk d'Akwesasne, qui chevauche le Québec, l'Ontario et l'État de New York.

Les deux Américains dans la soixantaine avaient été enlevés chez eux en septembre 2020 par un groupe d'hommes et introduits clandestinement au Canada par bateau via Akwesasne. Les Helm avaient ensuite été détenus dans un chalet à Magog, dans les Cantons-de-l'Est, pendant deux jours. Ils ont finalement été libérés par l'escouade tactique de la Sûreté du Québec le 29 septembre 2020.

Monnaie d’échange

Selon la Couronne, le couple a été enlevé et détenu pour servir de monnaie d'échange dans une affaire de trafic de drogue qui a mal tourné impliquant leur petit-fils, Mackenzie Helm. Selon la poursuite, le petit-fils avait été arrêté au Vermont avec une importante quantité de drogue six jours plus tôt. Par la suite, des hommes qui voulaient récupérer les 50 kilos de cocaïne, ou 3,5 millions de dollars en liquide, avaient fait enlever les deux Américains pour servir de monnaie d'échange.

Au total, 10 appels ont été logés au fils du couple, Michael Helm, exigeant soit le versement de la rançon, soit la reddition du petit-fils Mackenzie.

L'avocat de la défense, John T. Pepper fils, a demandé de son côté au juge une peine d'environ 10 ans de prison. La défense a fait valoir au procès qu'Arnold avait agi sous la menace et qu'il ignorait tout du complot d'enlèvement.

Me Pepper a insisté lundi sur le fait que son client n'avait jamais été dans la chambre à coucher des Helm la nuit de l'enlèvement et que son client avait agi sous la menace d'un homme nommé Big . Cet homme aurait demandé à Arnold d'effectuer diverses besognes, comme transporter des cellulaires, envoyer des textos et aller chercher des cathéters dans un hôpital dont Sandra Helm avait besoin.

Arnold a témoigné au procès que Big lui avait montré des photos de sa femme et de ses filles pour s'assurer qu'il exécuterait ses ordres.

Appelée à la barre, Sandra Helm a identifié Arnold comme l'un des hommes qui étaient dans sa chambre la nuit de l'enlèvement, le 27 septembre 2020.

12 jours de délibérations

Les jurés ont rendu leurs verdicts de culpabilité le 19 février après 12 jours de délibérations. Ils ignoraient que les quatre autres hommes accusés dans cette affaire avaient tous plaidé coupables dans les mois précédant le procès d'Arnold.

Me Pepper a plaidé lundi que la peine de son client devrait être inférieure aux peines de deux autres inculpés impliqués dans le complot qui ont plaidé coupables et qui avaient été en libération conditionnelle pour des condamnations non liées. Franco D'Onofrio et Kosmas Dritsas ont été respectivement condamnés à 15 ans et 13 ans de prison.

Deux autres hommes accusés dans cette affaire, George Dritsas et Taylor Lawrence Martin, ont été condamnés respectivement à six ans et sept ans et demi de prison.

Me Pepper a suggéré au juge de considérer son client comme un participant, et non comme l'organisateur .

Arnold est détenu depuis le 1er octobre 2020. Les quatre autres hommes avaient été arrêtés le jour même où les Helm ont été libérés par la SQ , le 29 septembre.

Sandra Helm remettra au tribunal une déclaration de la victime plus tard ce mois-ci. Son fils, Michael, s'adressera lui aussi à la cour. L'audience de détermination de la peine reprendra le 16 mars.