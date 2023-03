Santé mentale des jeunes : l’Alberta investira 92 millions $ sur 3 ans

Le gouvernement de l’Alberta investira 92 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l'organisme CASA Mental Health, qui vient en aide aux enfants et adolescents qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Deux nouvelles résidences pour accueillir des jeunes seront notamment construites à Calgary et Fort McMurray, au coût de 25 millions de dollars.

Cet investissement servira également à élargir l’offre de services pour les programmes de thérapie de jour pour les adolescents et de thérapie dans des classes d’élèves à besoins particuliers dans les régions de Calgary, de Fort McMurray et du centre de la province.

Pour la présidente-directrice générale (PDG) de l’organisme, Bonnie Blakley, elle-même mère d’enfants qui ont des troubles de santé mentale, ces nouvelles sommes ciblent les jeunes qui tombent dans les failles du système de santé. Son organisme offre des soins de santé mentale qui se situent entre les soins communautaires et l’hospitalisation.

Nous poussons nos médecins de famille et nos réseaux de soins primaires au-delà de leurs capacités et de leur confort. Et en fin de compte, on nous dit que nous sommes trop complexes pour être pris en charge. De l’autre côté, les cas de nos enfants ne sont souvent pas assez graves [...] pour être admis à l'hôpital , décrie-t-elle.

La première ministre Danielle Smith espère que cet investissement améliorera les soins en santé mentale tous les enfants et les adolescents qui en ont besoin. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

La première ministre Danielle Smith, de son côté, espère que tous les jeunes qui ont besoin de soins en santé mentale pourront être traités, ce qui n’est pas nécessairement le cas actuellement. Trop souvent, les familles des enfants qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale se font dire d’attendre, de conduire des heures pour avoir accès à des services, ou pire, que les soins nécessaires n'existent même pas , souligne-t-elle.

La santé mentale victime d’un sous-financement chronique , selon le NPD

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de Santé mentale et de la Dépendance, Lori Sigurdson, dénonce le sous-financement chronique des soins en santé mentale dans la province, malgré une demande croissante depuis la pandémie.

« [Les conservateurs unis] disent qu'il n'y a pas de crise, mais un sondage de l'Association albertaine pour la santé mentale nous dit qu'il y a une crise importante. Nous sommes juste avant une élection, [...] le PCU a eu trois ans, quatre ans presque pour investir, et donc je pense que c'est un peu hypocrite. » — Une citation de Lori Sigurdson, porte-parole du NPD en matière de Santé mentale et de la Dépendance

En guise de solution pour cette crise de santé mentale, elle rappelle la promesse néo-démocrate d’offrir cinq séances de thérapie gratuites à tous les Albertains, qu’elle chiffre à 100 millions de dollars.