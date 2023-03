Le projet de loi Saskatchewan First au menu à l’ouverture de la session législative

Le projet de loi Saskatchewan First, qui vise à affirmer la compétence de la province sur les ressources naturelles, a été déposé à l'Assemblée législative de la Saskatchewan au début du mois de novembre.

Plusieurs groupes contestent ce projet de loi, dont la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), qui affirme que cette loi viole les droits des Premières Nations issus des traités.

Malgré tout, le premier ministre Scott Moe promet son adoption afin de défendre, selon lui, les intérêts de la province et se départir des politiques du fédéral qu'il juge contraignantes.

Ce gouvernement va continuer de travailler et consulter les gens de la Saskatchewan afin que nous puissions continuer à croître et à investir pour la population de la province , déclare-t-il.

Le professeur d'histoire émérite et observateur de la scène politique en Saskatchewan, Stephen Kenny, explique que les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan contestent le droit du gouvernement fédéral de s'immiscer dans certains domaines, tels que les ressources naturelles.

C’est un déjà vu de la contestation du gouvernement de la Saskatchewan contre la tarification du carbone , soutient-il.

Dépôt du budget

Un autre dossier au menu de cette session printanière est le budget provincial. Scott Moe et le Parti saskatchewanais promettent une croissance soutenue.

Notre parti a l'intention de veiller à ce que la croissance se poursuive et à ce qu'elle puisse profiter à tous les habitants de la province. Aujourd'hui, nous avons plus de gens qui vivent dans la province, il y a plus d'emplois et nous avons plus d'opportunités , affirme Scott Moe.

Selon lui, la croissance économique de la province est la plus forte depuis près d’un siècle. Mais la cheffe de l'Opposition, Carla Beck, conteste ces déclarations. D'après elle, le gouvernement du Parti saskatchewanais n'a pas respecté ses engagements.

Il n'a pas réussi à mettre en place une économie qui fonctionne pour les résidents. Il n'a pas tenu ses promesses en matière de soins de santé et de création d'emplois , s'insurge Carla Beck.

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan ajoute que la vie est plus chère, estimant que les mesures prises par la province sont inefficaces pour la population.

La démission du député provincial de la circonscription de Lumsden-Morse, Lyle Stewart, a également fait partie des discussions.

Lyle Stewart est député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan depuis 1999. Il a annoncé sa démission pour des raisons de santé, ce lundi, et précise qu'elle prendra effet à partir du 10 mars.

Selon le calendrier parlementaire, la ministre des Finances, Donna Harpauer, dévoilera le budget et le plan de dépenses le 22 mars.

Avec les informations de Fatoumata Traore