Une meneuse de chiens du N.-B. remporte l’or dans le Maine et marque l’histoire

Katherine Langlais a été la première à franchir la ligne d’arrivée de la Can-Am Crown lundi matin, accompagnée de ses 12 chiens de traîneaux. Elle est devenue, du même coup, la première femme à remporter la course de 400 kilomètres.

La course se déroule à Fort Kent dans l’État du Maine aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois que Katherine Langlais y participe. J’étais passée proche [de gagner] en 2020. L’année passée, je n’ai même pas fini la course. Et me voilà cette année… j’ai gagné!

Elle et ses chiens ont commencé le parcours samedi matin. Un peu après 8 h 30 lundi matin, elle a terminé la course devant 13 autres équipes.

La meneuse de chiens Katherine Langlais. Photo : Facebook/Truly North Photography

La meneuse de chiens raconte que de telles courses ne sont pas de tout repos.

Le gros de l’ouvrage, ce sont les chiens qui le font. Mais quand tu veux performer, tu veux aider [tes chiens]. C’est un sport d’équipe. On donne les communications verbales, on prend soin des chiens, mais on monte aussi les côtes avec eux , explique Katherine Langlais.

Chaque meneur de chiens choisit sa stratégie, mais tous les participants doivent s’arrêter au moins 17 heures le long du parcours pour s’occuper de leurs chiens et se reposer.

Terminer la course en soi est un défi, soutient Katherine Langlais. C’est 250 miles [400 kilomètres NDLR] où tu es juste toi et tes chiens. C’est une région très montagneuse, c’est un énorme challenge. De la gagner, je suis encore dans un rêve.

