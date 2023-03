Infractions environnementales : jusqu’à 13 000 $ d’amendes pour Gazon Savard

Dans la foulée des inspections effectuées l'an dernier, Saguenay et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) lui reprochent d'avoir enfreint plusieurs règles alors que l'entreprise réitère son intention de respecter les lois.

Saguenay a émis neuf constats d'infraction contre Gazon Savard et ses filiales.

Il est question d'entreposage illégal de conteneurs et de camions désaffectés, de remblais contaminés par du béton, des métaux et du plastique ainsi que de destruction de milieux humides ou de bandes riveraines.

De son côté, le MELCCFP a émis quatre avis de non-conformité qui reprochent, entre autres, à Gazon Savard d'avoir enfreint les règles entourant ses bassins de boues usées et sa plateforme de compostage. L'entreprise a déjà pris des mesures correctives en installant des filets protecteurs autour de la plateforme et en cessant de recueillir les toilettes chimiques portatives.

Gazon Savard envisage contester certains constats

L'avocat de l'entreprise, Alain Provencher, indique que son client a déjà nettoyé certains terrains et qu'il prend tout ce dossier au sérieux.

Pour tout ce qui était d'allégations liées à la protection de la bande riveraine, de la protection de la rivière Chicoutimi, du remblai qui a été fait illégalement, ces choses-là, on a une biologiste qui travaille activement là-dessus , a-t-il assuré en entrevue avec Radio-Canada.

L’avocat ajoute cependant que Gazon Savard entend défendre ses activités commerciales à son siège social, de même que la pesée pour camion même s'il s'agit d'une zone agricole.

Gazon Savard opère depuis des années sur ce site-là. Nous on a certaines prétentions en matière de droits acquis notamment. Il y a des démarches en cours auprès de la Ville et auprès de la CPTAQ [Commission de protection du territoire agricole du Québec] sur ces deux dossiers-là , a-t-il poursuivi.

De son côté, Saguenay ne veut pas commenter davantage tout comme le groupe de citoyens qui se plaint du comportement de Gazon Savard. La porte-parole du regroupement, Annie Truchon, indique cependant que les citoyens refusent de participer au comité de bon voisinage mis sur pied par la Ville parce qu'ils ne croient pas pour l'instant à la bonne foi de l’entreprise.

Ensemencement Saguenay

Dans la liste des constats d'infraction, Saguenay impose une amende qui touche aussi les activités de l'entreprise EnSag, Ensemencement Saguenay.

L'entreprise et les terrains concernés ont été vendus à un membre de la famille Savard. Elle a cessé ses activités commerciales de vente de terre, de gravier et de gazon pour se conformer à une ordonnance de la CPTAQ . EnSag indique avoir retiré les camions et conteneurs jugés non conformes alors que des analyses sont en cours pour régler l'enjeu du remblai jugé illégal par la Ville.

Propriété de Carl Savard, EnSag est en négociation pour acquérir un terrain en zone commerciale sur le boulevard du Royaume, tout en envisageant un changement de zonage pour le terrain du boulevard Saint-Paul.