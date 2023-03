Ottawa devra payer pour réparer les nouveaux navires en Arctique

Le sous-ministre de la Défense nationale, Bill Matthews, a expliqué que cette situation résulte de l'expiration de la garantie d'un an des deux navires.

Il a annoncé la nouvelle lors d'une comparution devant le Comité des comptes publics de la Chambre des communes lundi, peu de temps avant que le ministère ne signale que les réparations prendraient plus de temps que prévu.

« La durée de la garantie [des navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique] est d'un an après la mise en service. Nous avons deux navires qui ont dépassé ce délai d'un an. Donc, si on lit bien la garantie, ce serait à la Défense nationale de payer. »