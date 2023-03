Chanceux d’avoir survécu à une avalanche au mont Albert

Bruno Ostiguy et sa copine avaient choisi de terminer leur séjour de 10 jours en Gaspésie par la descente au mur des Patrouilleurs au mont Albert dans le parc national de la Gaspésie quand une avalanche a emporté le planchiste samedi.

J’étais en train de m’installer pour repartir en planche et j’ai entendu un gros bruit. Je me suis retourné vers le haut de la pente et j’ai vu comme dans les films, un mur de neige qui descendait sur moi, se souvient Bruno Ostiguy.

L’homme de 35 ans a tenté de sauter par-dessus la neige, mais s’est vite rendu compte que c’était impossible.

Je me suis retourné dos à l’avalanche et ça m’a frappé vraiment fort. Pendant cinq secondes, j’ai réussi à rester sur place et après j’ai revolé comme un projectile dans les airs, relate-t-il.

« Je ne voyais rien, j’étais complètement dans la neige. À ce moment-là, j’étais sûr que je mourrais, que c’était trop gros pour que je survive à ça.” » — Une citation de Bruno Ostiguy, planchiste

Bruno Ostiguy s’en est finalement tiré avec des blessures légères, quelques bleus et des douleurs, mais il sait qu’il a été chanceux. Je n’ai pas frappé de roches, je n’ai pas frappé d’arbres et je suis tombée à côté de l’avalanche à la fin, donc j’ai pas été enseveli. Je me suis rendu compte à quel point j’étais chanceux de survivre.

Une planchiste dans les Chic-Chocs, en Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Il a reçu son congé de l’hôpital dans la soirée.

Risque accru

Le risque d’avalanches est présentement classé comme considérable au dessus de la limite forestière par Avalanche Québec.

Quand le risque est considérable, il va y avoir une possibilité d’avalanches déclenchées naturellement et une plus forte probabilité d’avalanche déclenchées par intervention humaine, explique Anthony Fontaine, technicien en avalanches et responsable des services publics à Avalanche Québec.

Dans les Chic-Chocs, de la neige et du vent sont attendus jusqu’à mercredi et pourraient déstabiliser le manteau neigeux.

Cette photo illustre très bien les traces laissées par une avalanche naturelle survenue quelques jours auparavant. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Félix Savard-Côté

Anthony Fontaine observe qu’il est essentiel de se munir du matériel nécessaire comme un détecteur de victimes d’avalanche, une pelle, une sonde avant de se rendre en montagne.

Il rappelle aussi l’importance de regarder le bulletin d’avalanche quotidien publié par Avalanche Québec.

Un autre conseil que je donnerais c’est de rester conscient des signes d'instabilité tout au long de la journée. Si on se déplace, de porter attention à tout ce qui se passe, aux chargement, au soleil, tous les événements météorologiques pendant la journée peuvent accroître le danger , ajoute Anthony Fontaine.

Il y a eu une centaine d’avalanches répertoriées l’an passé dans les Chic-chocs et une trentaine depuis le début de la saison, le 1er décembre.