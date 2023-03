Le Salon de l’auto de Québec est de retour

Un retour qui ravit le président de l’événement, Louis Desmeules: Enfin! Finalement! Le dernier était en 2020. On a réussi à tenir à bout de bras le mois du Salon de l’Auto en ligne, qui a permis de garder la marque vivante

Quelque 300 véhicules sont exposés sur place, et l’organisation se targue d’avoir le plus grand nombre de manufacturiers représentés au Canada . Sans parler de la présence des constructeurs McLaren et Lotus, qui ouvriront leure première concession à Québec dans les prochains mois.

Des retards

Malgré tout, des grands joueurs dont Ford, Volkswagen et Mazda sont absents cette année. D’après Paul-Robert Raymond, journaliste spécialisé en automobile au journal Le Soleil, plusieurs facteurs peuvent expliquer ces absences. Certaines peuvent avoir choisi de ne pas investir d’argent dans aucun salon cette année, alors que d’autres peuvent préférer se concentrer sur leur présence en ligne.

Une autre piste de réponse n’est pas à négliger selon lui: Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais pourquoi qu'on viendrait exposer des voitures qu'on a de la misère à livrer?

La livraison des véhicules est effectivement l'un des principaux défis des constructeurs automobiles en ce moment. Pour de nombreux modèles, les listes d’attente sont longues et peuvent aller jusqu’à plusieurs mois, voire, deux ans.

Pour obtenir certains modèles, comme la Hyundai Ioniq 5, il faut patienter plusieurs mois, voir même plus d'un an. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

D’après Paul-Robert Raymond, les consommateurs devront modifier leurs habitudes d’achat dans les prochaines années.

« On ne peut pas arriver comme on faisait et dire "ah cette voiture là m’intéresse, je l’achète puis je pars avec" » — Une citation de Paul-Robert Raymond, journaliste.

Il cite en exemple certains concessionnaires en France, qui ont principalement des bureaux de vente en ville où les clients peuvent voir et essayer les voitures, mais sans avoir un cour remplie de voitures à vendre.

Un marché changeant

D’après Louis Desmeules, la situation est aussi une pour les vendeurs de s'adapter. Par exemple, tu as une location qui se termine aujourd'hui ou le mois prochain, puis tu veux un véhicule électrique qui va arriver seulement dans un an, ils peuvent te fournir une auto pendant un an, soit te la louer ou la vendre, avec déjà une entente pour dans un an quand l'autre va arriver .

Attention à ne pas acheter une voiture sans l’avoir vue ou essayée, prévient toutefois Jesse Caron de CAA-Québec. Il constate qu’ il y a plusieurs personnes qui commandent des véhicules sans même les avoir vus ou encore les avoir essayés .

Plusieurs véhicules de collection, dont la mythique DeLorean DMC-12, sont exposés. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Afin de permettre aux visiteurs du Salon d’essayer des modèles qui ne sont parfois même pas disponibles chez les concessionnaires, CAA-Québec propose des circuits d’essai aux visiteurs du Salon.

Neuf modèles pourront être testés par le public âgé de plus de 25 ans, sur un circuit de cinq kilomètres.

Ces essais devraient être populaires, car selon un sondage réalisé par les organisateurs, le Salon de l'auto a une influence sur une grande majorité de visiteurs lorsque vient de le temps de changer de véhicule.