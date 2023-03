Optimisme prudent à l’issue d'une rencontre à l’Élysée dans l'affaire Rivoire

Cette rencontre de plus d’une heure a été demandée par le groupe, qui se décrit comme un mouvement international rassemblant des survivants d'inceste et de violence sexuelle dans leur enfance.

« Aujourd'hui, ce qu'on demande, ni plus ni moins, c'est justice pour les victimes, justice pour les Inuit. » — Une citation de Arnaud Gallais, cofondateur, Be Brave France

La France refuse d'extrader le prêtre Johannes Rivoire, accusé au Canada d'avoir abusé d'enfants inuit dans les années 1960 et 1970.

Les arguments en faveur de son extradition ont été réitérés lors de cette rencontre, à laquelle a assisté l’avocate de l'organisme de défense des Inuit, Nunavut Tunngavik Incorporated, Nadia Debbache.

Nadia Debbache est l'avocate de l'organisme inuit Nunavut Tunngavik Incorporated. Elle a participé à la rencontre avec Xavier Ronsin, conseiller juridique du président de la République, le 6 mars 2023, à Paris. Photo : Radio-Canada / Sergio Santos

Je pense qu’il [le conseiller juridique] a pris note des différentes difficultés que posait ce dossier [...]. Justement, sur cette question de la prescription, notamment en France, qui fait qu’aujourd'hui, Johannes Rivoire ne peut pas être jugé aujourd'hui sur le territoire français , dit-elle.

Selon le droit français, le délai de prescription entre les événements allégués et le dépôt des accusations est trop grand. Au Canada, de tels délais de prescription ne s’appliquent pas en matière d’agression sexuelle.

Lors de cette rencontre, le cofondateur de Be Brave France, Arnaud Gallais, a aussi insisté sur le fait que la France ne peut pas servir de refuge pour des agresseurs d'enfants. Emmanuel Macron, quand il était candidat, a dit qu'il voulait que les choses changent en matière de pédocriminalité. J’ai demandé aujourd'hui dans l'Élysée qu'il passe de la parole aux actes , dit Arnaud Gallais.

Agir du vivant de Rivoire

Pour le moment, rien n’indique que la France pourrait revoir sa décision. Mais le conseiller juridique Xavier Ronsin a demandé aux requérants de déposer une nouvelle demande au ministère de la Justice, en développant davantage leurs arguments et le point de vue des victimes.

Nadia Debbache est optimiste que leur plaidoyer se rende jusqu’au président Macron. Je pense qu’il va voir ce qu’il peut faire de son côté en tout cas. Porter notre parole au président de la république, j’espère.

Mais le temps presse pour Be Brave, alors que le prêtre est très âgé.

« La situation est d'autant plus importante pour nous, car Johannes Rivoire est encore en vie. Certaines victimes [...] de Johannes Rivoire sont encore en vie. Et donc, il s'agit aujourd'hui de pouvoir agir du vivant de Johannes Rivoire. » — Une citation de Arnaud Gallais, cofondateur, Be Brave France

Arnaud Gallais, le cofondateur de Be Brave France, à sa sortie de la rencontre avec Xavier Ronsin, conseiller juridique du président de la République, le 6 mars 2023, à Paris. Photo : Radio-Canada / Sergio Santos

C'est la deuxième action de Be Brave dans ce dossier d'extradition. En janvier, le groupe a manifesté devant la maison de retraite de Johannes Rivoire, à Lyon, et il compte poursuivre ses démarches.

On ne va pas s’arrêter là , dit Arnaud Gallais, qui a lui-même été victime d’un prêtre pédophile entre l'âge de 8 ans et 11 ans. On souhaite évidemment parvenir à son extradition. En tout cas, on ne lâche rien et on montrera du doigt la France qui est une vraie honte par rapport à ça.

Selon Be Brave France, des prêtres catholiques auraient fait 330 000 victimes de pédocriminalité sur le territoire français, sur une période de 70 ans.

Lettre d’une victime

Les victimes et descendants des victimes présumées ne pouvant être sur place, l’avocate Nadia Debbache a lu, lors de l’entretien, une lettre de Tanya Tungilik, fille de Marius Tungilik, victime présumée du prêtre.

Dans cette lettre, Tanya Tungilik rappelle que Johannes Rivoire a la double nationalité, et qu'il aurait droit à un procès équitable au Canada.

Je ne comprends pas pourquoi la France veut protéger un pédophile , dit-elle dans sa missive. Est-ce que la France veut être reconnue comme un lieu de refuge pour les pédophiles?

Tanya Tungilik avait fait partie de la délégation qui s’était rendue en France, en septembre 2022, pour demander l'extradition de Johannes Rivoire.

Les premières accusations d’agressions sexuelles contre le prêtre ont été déposées en 1998, pour les gestes commis dans les années 1960 dans les communautés d’Arviat, de Rankin Inlet et de Naujaat, au Nunavut.

Le prêtre Rivoire a fui le Canada pour la France en 1993, échappant ainsi à ces accusations.