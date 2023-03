Lionel Richie et Earth, Wind & Fire à Montréal cet été

Le chanteur Lionel Richie et le groupe Earth, Wind & Fire, qui ont marqué la musique pop des années 1970 et 1980, se produiront au Centre Bell, à Montréal, le 9 août prochain, à l’occasion de leur tournée conjointe Sing a Song All Night Long.

Les billets seront disponibles à l’achat à partir du 13 mars, à 10 h.

Auteur de succès tels Hello, All Night Long et Say You, Say Me, Lionel Richie a vendu plus de 100 millions de disques et a récolté quatre prix Grammy. L’artiste de 73 ans a fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en novembre dernier, aux côtés d’Eminem et de Dolly Parton.

Ayant rapidement connu la gloire dans les années 1970, Earth, Wind & Fire est devenu l’un des premiers groupes à faire tomber les tabous raciaux dans la musique pop. On leur doit notamment les tubes planétaires Shining Star et September.

La formation a été endeuillée au début de cette année à la suite de la mort de leur batteur Fred White, qui était aussi le frère du fondateur d’Earth, Wind & Fire, Maurice White, disparu en 2016.

Sing a Song All Night Long commencera le 4 août à Saint Paul, dans le Minnesota, et se conclura le 15 septembre à Los Angeles. En plus de Montréal, la tournée s’arrêtera à deux autres reprises au Canada : à Toronto, le 8 août, et à Vancouver, le 12 septembre.