Un « laboratoire vivant » est en cours à Coaticook pour préciser les besoins en santé de la population et chercher des solutions innovatrices. De nombreuses rencontres sont prévues en mars avec des citoyens et des professionnels sur le terrain, dans un contexte où l’urgence a réduit ses heures d’ouverture depuis 2021.

Le préfet Bernard Marion se rappelle d’événements survenus en août dernier, qui avaient relancé le questionnement autour des services de première ligne dans la MRC de Coaticook.

Rappelons qu’un octogénaire ayant subi un malaise à Foresta Lumina était décédé alors qu’aucune ambulance de Coaticook n’était disponible, et que les ambulanciers paramédicaux de Sherbrooke avaient été appelés à intervenir. Ce décès fait actuellement l’objet d’une enquête du coroner.

Tout le monde se disait "voilà, on a le premier résultat d’une salle d’urgence fermée la nuit." Suite à ça, si ça nous donne le coup de pied dans le derrière pour dire "on va avancer et faire de quoi"... de là l’idée que ça va prendre l’opinion de tout le monde , soutient Bernard Marion.

L'urgence de Coaticook a réduit ses heures. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Pour tenter de trouver des solutions, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS, la santé publique, des organismes communautaires, la MRC et la Ville de Coaticook se sont réunis. Ils entament une démarche de living lab, ou « laboratoire vivant », une formule développée dans Charlevoix. Ce genre de projet de recherche est utilisé pour améliorer la santé des citoyens dans les régions rurales, et est centré sur la rencontre des usagers et des professionnels sur le terrain.

Des entretiens sont prévus dans divers milieux. Lundi, l’un d’entre eux a notamment été organisé à l’Hôpital de Coaticook.

On va faire ce qu'on appelle la phase d'empathie. C'est de retourner voir des gens, des citoyens, des usagers, le personnel de l'urgence pour dire "c'est quoi vos besoins en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux répondre à ces besoins-là?" , explique la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique.

Le maire de Coaticook Simon Madore estime que cette démarche est essentielle. Il explique que nombreux sont les citoyens âgés qui craignent de vieillir dans un milieu où les services d'urgence sont limités.

« Je l'entends fréquemment dire, "mon mari souffre de diabète. On ne sait pas quand il va se passer quelque chose. Je vais me rapprocher des grands centres hospitaliers, puis je vais avoir la sensation d'être mieux du côté de la santé". Ce n’est pas des choses qu'on aime entendre. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Même si, selon elle, le deuil d'une urgence 24/7 est difficile à faire, la Corporation de développement communautaire de Coaticook croit qu'il est possible de rassurer les citoyens.

Est-ce que c'est tout simplement d'avoir quelqu'un à l'accueil, question qu’il y ait un certain sentiment de sécurité pour les gens qui viendraient ici [à l’urgence]? , avance Émilie Drouin, la directrice générale de l’organisme.

Les rencontres vont se poursuivre tout le mois de mars, avec pour objectif de trouver des solutions à mettre en œuvre rapidement. Les personnes qui souhaiteraient être entendues peuvent communiquer avec le Centre de développement communautaire de Coaticook.

Avec les informations de Guylaine Charette