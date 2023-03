Des contaminants émergents dans les eaux épurées de l’Estrie

Médicaments, déchets industriels : des contaminants émergents se retrouvent dans les eaux du secteur de Granby, Bromont et Cowansville, même après leur passage dans les usines de traitement des eaux. Des rapports de l'Organisme de bassin versant (OBV) de la Yamaska démontrent que les données sont préoccupantes pour l'environnement, même si le directeur de la santé publique Luc Boileau a assuré la semaine dernière que l'eau est très potable au Québec malgré les contaminants éternels.

Selon des échantillons prélevés en 2019 et 2020 par l' OBV de la Yamaska, la concentration de certains médicaments était 75 000 fois plus élevée dans l'eau à la sortie des villes qu'en amont. Ces eaux ont pourtant subi un traitement en usine d'épuration.

Comme conclusion générale, les stations d'épuration ne sont pas conçues ou outillées pour retirer ces contaminants , soutient la gestionnaire de projets de l' OBV de la Yamaska, Lou Paris, qui estime que ces données sont toujours d'actualité en 2023.

Cette contamination est nocive pour les écosystèmes, selon elle, d'autant plus que c'est un véritable coquetel de substances qui est rejeté dans l'eau. Des études appuient également les impacts de cette contamination sur les espèces. Un contaminant seul, il va y avoir un petit impact, mais il ne sera peut-être pas notable. Mais plusieurs contaminants, mélangés, ça commence à être beaucoup pour les organismes.

« [Dans l'Ouest canadien], on a mesuré des quantités de LSD dans les poissons assez impressionnantes, et cela change les comportements des poissons. » — Une citation de Lou Paris, gestionnaire de projets de l'OBV de la Yamaska

Plus d'équipements pour traiter les eaux usées

À Cowansville, 7 millions de dollars seront investis pour améliorer le système de traitement des eaux usées, notamment pour ajouter un système ultraviolet. Mais selon le chef de division aux immobilisations à Cowansville, Carl Lacroix , il en faudrait beaucoup plus pour se doter d’équipements qui permettraient d’éliminer les contaminants émergents.

Si on doit ajouter un bassin ou une technologie pour venir enlever quelque chose, cela va venir augmenter les frais de façon considérable , affirme-t-il.

« On n'est pas fermé, mais on va attendre les exigences. On va se fier aux exigences du ministère. » — Une citation de Carl Lacroix, chef de division aux immobilisations à Cowansville

Le Réseau Environnement croit qu'il faut également réaliser des investissements majeurs pour mettre à jour les infrastructures des villes, qui sont de plus en plus sont vieillissante.

Il faut rappeler qu'il y a 40 ans, on ne traitait même pas les eaux usées au Québec, soutient son PDG Mathieu Laneuville. Ce qu'on souhaite, dans cet assainissement 2.0, c'est de pouvoir dire qu'on va vers des traitements secondaires, tertiaires, comme le modèle de la Suisse. Il réussit à traiter 80 % de ses contaminants émergents, et on parle d'environ quatre bières par année en termes de budget.

Les citoyens doivent faire leur part

Selon Carl Lacroix, la prévention demeure la meilleure solution pour éviter la contamination de l'eau. Lou Paris rappelle elle aussi que les citoyens ont un rôle à jouer.

Chaque petit geste compte! martèle-t-elle. Le pot de médicament jeté dans l'évier, il est jeté dans la rivière. Il a un impact sur l'écosystème aquatique.

Elle souhaiterait cependant que les autorités poussent leurs investigations pour quantifier les contaminants et identifier les sources de rejet.

